115國中教育會考首日落幕後，不少考生湧入Threads抱怨題型與歷屆差異極大，直呼像被拿來「測試新題型」，甚至自嘲成了白老鼠，「我們115會考生被當成實驗品」。尤其社會科大量結合時事、圖表與生活情境，數學也出現過去較少見的新題材，讓不少人寫到懷疑人生。不過，也有歷屆考生跳出來笑稱：「每一屆都這樣講」、「我去年考完也是這個感想」。
115會考像在「測試新題型」！一票考生怒：拿我們當白老鼠
115會考首日考試結束後，不少考生立刻湧入Threads發文討論，認為今年題型和過往歷屆考題差異相當大，甚至懷疑是在「測試新題型」。有考生直呼，「懷疑115會考是測試新的題型，和歷屆完全不一樣」、「其實怎麼感覺115會考是在測試新題型啊」，貼文曝光後迅速引發大量共鳴。
不少學生紛紛留言表示，學校老師長期研究歷屆題型，平時也會分析「哪些一定會考」，但真正上場後卻發現方向完全不同，「學校老師都摸透前幾年的會考題型，一直教我們怎麼猜會怎麼考，結果都不一樣」、「我們115會考生被當成實驗品」、「跟歷屆超級不一樣！我們考生就這樣被當成白老鼠」、「感覺根本沒怎麼考老師說必考的東西」、「看到數學題目就知道在測試」、「真的，跟歷屆寫起來手感很不一樣」。
不過，也有過來人出面緩頰，認為幾乎每屆考生考完都會有類似感受，「我去年考完也這麼講」、「老實說我一年前考的時候，也覺得我們那一年和之前的歷屆都不一樣」、「每一屆都這麼說」。
115會考首日「社會、數學、國文」考完了！各科題型分析一次看
其中，首節登場的社會科討論度相當高，今年會考社會科題目大量結合生活與時事內容，包括蘇丹內戰、2024年颱風、台灣災害農損、環保消費以及法國臭蟲危機等議題都入題。考生普遍認為題目圖表偏多，需要統整資訊與轉譯知識的能力，已經不是單靠死背就能輕鬆作答。
至於數學科，今年題數與去年相同，整體難易度被認為適中且具有鑑別度。不過，有幾題使用較少見的題材與生活化情境出題，例如將車輛實際速率、儀表板指示速率以及相關法規結合成題組，考驗學生能否從題目中抓出關鍵資訊，再轉化成數學概念進行解題。
而國文科則讓不少考生印象深刻，多數人認為閱讀量相當大，其中文言文比例接近一半。對於難易度，學生反應相當兩極，有人認為題目不算太難，但也有人直呼是「天花板等級」，認為文章偏艱澀、閱讀起來吃力，尤其白話詩文考題相當細膩，部分題目甚至只能靠語感與直覺作答。
對此，國中國文教師陳恬伶分析，今年國文科試題整體難易度屬適中，除了基本評量功能外，也具有一定鑑別度，能有效檢視學生的閱讀理解、語文知識、文本統整以及生活應用能力，整體命題方向仍圍繞素養導向趨勢。
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115會考首日考試結束後，不少考生立刻湧入Threads發文討論，認為今年題型和過往歷屆考題差異相當大，甚至懷疑是在「測試新題型」。有考生直呼，「懷疑115會考是測試新的題型，和歷屆完全不一樣」、「其實怎麼感覺115會考是在測試新題型啊」，貼文曝光後迅速引發大量共鳴。
不過，也有過來人出面緩頰，認為幾乎每屆考生考完都會有類似感受，「我去年考完也這麼講」、「老實說我一年前考的時候，也覺得我們那一年和之前的歷屆都不一樣」、「每一屆都這麼說」。
115會考首日「社會、數學、國文」考完了！各科題型分析一次看
其中，首節登場的社會科討論度相當高，今年會考社會科題目大量結合生活與時事內容，包括蘇丹內戰、2024年颱風、台灣災害農損、環保消費以及法國臭蟲危機等議題都入題。考生普遍認為題目圖表偏多，需要統整資訊與轉譯知識的能力，已經不是單靠死背就能輕鬆作答。
而國文科則讓不少考生印象深刻，多數人認為閱讀量相當大，其中文言文比例接近一半。對於難易度，學生反應相當兩極，有人認為題目不算太難，但也有人直呼是「天花板等級」，認為文章偏艱澀、閱讀起來吃力，尤其白話詩文考題相當細膩，部分題目甚至只能靠語感與直覺作答。
對此，國中國文教師陳恬伶分析，今年國文科試題整體難易度屬適中，除了基本評量功能外，也具有一定鑑別度，能有效檢視學生的閱讀理解、語文知識、文本統整以及生活應用能力，整體命題方向仍圍繞素養導向趨勢。