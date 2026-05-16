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今年會考作文題目「賦予事物新面貌」！一票考生崩潰：超難寫

▲今年會考作文題目「賦予事物新面貌」以花磚杯墊、香蕉加工、以物易物等案例，引導學生思考「舊東西如何重新被看見」。（圖／教育部提供）

作文題目「賦予事物新面貌」怎麼發揮？校長這樣分析

▲校長分析，此次作文想拿高分不只靠創意，更重要的是能否寫出改變背後的意義與個人感受。（圖／教育部提供）

老師曝作文萬用起手式！今年題目也通用：包準4級分起跳

▲115年國中教育會考日程表。（圖／《NOWNEWS》社群製）

115年國中會考今（15）日最後一科寫作測驗，此次作文以「賦予事物新面貌」為題，要求考生從生活經驗出發，思考舊物翻新、改變用途或加入創意後產生的新價值。不過，這個看似開放的題目，要真正寫得有深度卻不容易，許多考生崩潰直呼「超難發揮」、「想了10分鐘以上」、「比倉鼠難寫」。但也有不少學生分享靈感方向，包括傳統文化創新、環保再利用、音樂演變等，而苗栗縣造橋國中校長林孟君則表示，這次關鍵在於是否真正讀懂題意，並從自身經驗延伸出觀點與價值。國中教育會考今日進行最後一科寫作測驗，今年作文題目以「賦予事物新面貌」為主題，透過花磚變杯墊、香蕉加工成新產品，以及園遊會改採「以物易物」等三則示例，引導考生思考生活中哪些事物經過巧思、轉換用途或加入新元素後，能夠產生全新的價值與意義。題目要求學生結合自身經驗或見聞，寫下想替什麼事物帶來新面貌，以及背後的感受與想法。題目一曝光，立刻在網路上引起熱烈討論，不少考生直呼看到作文題目瞬間腦袋空白，「我翻開考卷想了10分鐘以上」、「直接提前出考場，今年作文超難寫」、「看到題目當下完全想不到要寫什麼」、「會考作文這什麼爛題目，是要結合什麼經驗，比倉鼠難寫」、「好難寫…有種真的沒題目出但又不想出圖表題的美感」。很多考生提到去年的會考作文「兩隻倉鼠」題目，當時出題者給出一張兩隻倉鼠的圖片，要求考生觀察倉鼠不同的狀態，並從六個指定詞彙中選擇字詞當主軸寫作，立刻引發外界熱議，認為考題過於抽象，許多人直呼沒想到這屆作文還比較難寫。不過，也有另一派考生認為題目其實相當生活化，「會考作文超簡單」、「我以為會很刁鑽」、「只有我覺得115作文很好寫嗎」、「作文意外簡單欸」，認為比起抽象題型，這次反而更容易從日常經驗切入發揮。許多學生也在社群分享自己的寫作方向，有人寫音樂如何從古早敲敲打打演變成各種樂器與曲風，「甚至生活周遭的聲音都能變成音樂」；也有人從環保與文化面向下手，「我也想了十分鐘，最後寫環境維護」、「我寫賦予傳統文化新面貌」、「我寫傳統陣頭廟會文化創新」。還有考生結合時事與永續概念，提到奧運獎牌使用回收手機金屬製成，延伸探討事物的一體兩面，以及如何從不同角度理解價值。對此，苗栗縣造橋國中校長林孟君分析，這次題目其實與15歲學生的生活距離並不遠，學生閱讀題目後，可以透過情境與自身經驗對話。她指出，題目中的三則示例其實都在談「從中學到了什麼」，因此不論是舊物翻新、問題解決，或學校、生活中遇到的困難，都能成為發揮方向。林孟君也認為，題目本身雖然不算艱澀，但若想拿高分，關鍵仍在於能否寫出「改變」背後的意義與價值。她舉例，像花磚原本可能只是老家牆上的老舊裝飾，但當它被重新製成杯墊後，才讓人發現舊物也能變得美觀又有新生命，而這種重新理解事物價值的過程，就是高分作文的重要核心。有趣的是，會考前就有一名Threads網友、同時也是社會科老師分享「萬用作文開頭」，表示若考場太緊張、完全想不到開頭，可以直接套用英國文豪狄更斯《雙城記》中的名句：「那是最好的世代，也是最壞的世代」，再延伸成任何主題，例如「但我認為，這是『XX的世代』」，聲稱幾乎什麼題目都能套用，「包你4級分起跳」。而在今年作文題目公布後，這名老師也立刻再度發文示範，寫下：「英國大文豪狄更斯，在名著《雙城記》中提到：『那是最好的世代，也是最壞的世代，但我認為，這是「舊物重生的世代」！』」再次引發大量網友朝聖討論。