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雲林縣北港朝天宮前董事長、現年80歲的前立委曾蔡美佐日前在家遭40多人毆打，兒子也為此受傷，事後警方逮捕北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀之子蔡晉財等人收押禁見。朝天宮董事蔡佳穎隔9天後發出聲明，稱「事出必有因」，指衝擊起源是曾蔡美佐與兒子曾維斌先前大聲叫囂，強行要求神轎必須「停轎駐駕」她家；對此，曾蔡美佐的孫子駁斥，稱當天行徑路線本就會經過他們家，但最後卻沒有，是誰讓打人車隊進場施暴，讓神轎隊伍轉彎？更質疑，「攔轎衝突」帶隊40幾人毆打她奶奶，不知道哪個對朝天宮傷害更大？朝天宮董事蔡佳穎今發出聲明，稱曾蔡美佐跟其子曾維斌在神轎行經曾家時，衝向神轎大聲叫囂要求「停轎駐駕」於其私宅，他說「遶境路線與行程是神聖的，不是私人特權的展現」，他婉言拒絕遭對方率領其他人要阻攔神轎並口出惡言，轎班為了守護神轎安全，「在當中難免拉扯而發生了第一波推擠衝突，這就是引爆大衝突的主因」蔡佳穎更說，凌晨4點多，一些人員因得知「攔轎」之事而有不滿才前往曾家來關心，未料就衍生第二次的衝突，在一片混亂與推擠中，有人不慎絆倒了曾蔡美佐女士造成她的受傷，對此意外，他們感到萬分抱歉。但事出必有因，如果今天誰有權勢，還是強求就能隨便能「攔轎停駕」到她家的門口，那北港朝天宮的傳統還剩下什麼？曾蔡美佐的孫子則批評，當天行徑的路線本來就會經過我們家，但最後卻沒有，是誰為了讓打人車隊進場施暴讓神轎的隊伍在路口北轉？不就是那些發聲明的人嗎？為了實施暴力犯罪讓遶境神轎偏離原本路徑，這就是所謂的「行程不可隨意改變」嗎？孫子更說，比起新聞口口聲聲說的「攔轎衝突」，帶隊40幾人手持甩棍、鋁棒、西瓜刀衝進民宅毆打無辜的婦女和他80幾歲的老奶奶，不知道哪個對北港朝天宮的傳統傷害更大？居然還可以拿到新聞上大言不慚的說要守護傳統，他不知道現在的北港鎮需要守護這種暴力犯罪的傳統。孫子更指出，家人根本就沒有「攔轎衝突」，自從不再參與地方政治之後，根本就沒有什麼起衝突的能力，更不用說他爸爸即使身為朝天宮董事，也無法撼動任何現任董事會所做的任何決策，連廟務都沒辦法影響了，是要如何起衝突？而在對方口中「帶隊40幾人衝進民宅施暴」這件事，反而不是「衝突」而是一個「關心」，實在很難理解該新聞想傳達什麼樣的價值。