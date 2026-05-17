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大聯盟近期爆發一起涉及虐待動物的事件！根據《美聯社》及《今日美國》（USA Today）等媒體調查報導，洛杉磯道奇明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）被踢爆深度參與波多黎各的非法「鬥雞」賭博集團。然而，這起握有鐵證的醜聞至今卻未獲得美國主流體育媒體的大篇幅報導，引發大批棒球迷強烈不滿，紛紛怒吼大聯盟官方與媒體集體「冷處理」以偏袒道奇隊。根據《今日美國》記者追查，非法鬥雞俱樂部「Puerto Rico Cockfighting Club」先前在Facebook上公然張貼帶有迪亞茲肖像的活動廣告。波多黎各當地最大媒體《El Nuevo Día》更刊登了一張迪亞茲在今年3月親自現身鬥雞坑現場的照片。迪亞茲過去受訪時曾公開表示：「這是我從小就關注的消遣。感謝上帝，這在波多黎各是合法的，否則我也不會出現在這裡。」然而，這番言論隨即遭到狠狠打臉。事實上，美國聯邦法律已於2019年通過全面禁令，範圍涵蓋全美50個州以及海外領地波多黎各。雖然當地居民與政治人物常以「400年傳統文化」為由消極抵抗，但鬥雞在法律上是徹頭徹尾的聯邦犯罪。根據美國聯邦法律，參與或組織鬥雞最高可判處5年監禁與罰金，連現場觀眾都可處1年有期徒刑。報導更指出，迪亞茲的家人在今年3月登記了4隻公雞參賽，而迪亞茲本人更曾在2018年的紀錄中被發現單場提供5隻公雞下場搏鬥，涉入程度令人震驚。讓全美棒球迷大為光火的，並非迪亞茲可能免於起訴，而是這起事件在全美主流媒體上遭到的「冷處理」。截至目前，包含ESPN、《The Athletic》等美國最權威的體育巨頭媒體，皆未發表任何與迪亞茲涉入鬥雞案相關的報導。當《今日美國》試圖向迪亞茲本人、道奇球團以及大聯盟官方（MLB）尋求回應時，三方均表現出極有默契的「拒絕評論」態度。這種集體消音的怪異現象，讓《Dodgers Way》體育評論員Katrina Stebbins大呼不可思議，甚至在社群媒體上掀起陰謀論。部分激進球迷痛批，這根本是大聯盟官方為了保護道奇隊明星球員與聯盟形象的「系統性蓋台」，並聯想到日前大谷翔平與前翻譯水原一平的非法博弈風暴，認為大聯盟再度發動媒體力量來粉飾太平。儘管將此案與大谷翔平案強行連結的說法缺乏事實根據（聯邦法院已有數百份文件證實大谷為受害者），但迪亞茲的「鬥雞醜聞」在充滿照片與出賽紀錄的鐵證下，卻換來主流體育媒體的死寂，確實極不尋常。在社會大眾對保護動物權益呼聲高漲的今日，這起涉及聯邦法律的虐待動物醜聞會被冷處理多久？大聯盟官方是否會頂住輿論壓力介入調查？都將嚴重考驗著大聯盟的公信力與企業形象。