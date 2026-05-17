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▲孫安佐因涉嫌持有改造槍枝、噴火裝置等問題遭聲押禁見，他的經紀人隨即切割宣布卸任。（圖／記者林柏年攝影）

藝人孫安佐昨（16）日因涉嫌持有改造槍枝、噴火裝置等問題遭聲押禁見，消息震撼演藝圈，不過比起案件本身，更引發網友熱議的，反而是經紀人「重讀」（本名：陳昱中）交保後的一番發言，他坦言自己「真的盡全力了」、「已經控制不了安佐」，並宣布卸下經紀人身分，結果反而遭大批網友砲轟根本是在切割。重讀受訪時表示，自己過去曾與孫安佐父母溝通，如果再發生無法控制的重大事件就會選擇離開，他坦承孫安佐長期沉迷研究槍械、噴火裝置，自己其實已多次勸阻，但對方仍堅持繼續拍片與研究，因此最後才決定卸任。然而相關說法並未平息爭議，反而讓不少網友怒火更大。許多人認為，身為經紀人本就應該負責內容把關與風險控管，如今事件爆發後才公開表示「控制不了」，難免讓外界質疑是在撇清責任。甚至有人直言：「之前明明都知道他在研究危險東西」、「拍流量時一起參與，現在才說不支持，真的太晚了。」隨著風波持續延燒，網友也重新翻出孫安佐過去公開的相關影片，畫面中不僅出現火槍與噴火裝置，重讀更被發現曾在旁協助操作、拍攝甚至點火，因此再度掀起批評聲浪。不少人狠酸：「之前一起玩得很開心，現在才說不知情」、「一開始就靠這類題材衝流量，如今出事才急著切割」。事實上，孫安佐自美國事件返台後，近年便多次因直播內容、武器研究與爭議發言登上新聞版面，如今再因改造槍枝與火箭裝置風波遭聲押，也讓外界感嘆「遲早會出事」。此外不少網友認為，不只是經紀人，包含整個團隊與身邊朋友其實都應該重新檢視，因為當危險題材長期被視為吸引流量的工具，最終失控恐怕只是時間早晚問題。