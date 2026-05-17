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隨著NBA季後賽進入白熱化階段，吹判尺度也成為球迷天天吵不完的火熱話題。就在這個敏感時刻，NBA職籃球員工會（NBPA）在日前破天荒首度向大眾公開一份由全體球員親自填寫的「NBA裁判實名制大排行」。這份問卷共調查了聯盟全部30支球隊、多達411名球員，以1到5分為評分標準，最終將現役的73名裁判劃分為三大階級，其中竟有高達20名裁判被直接點名「待改善」，形同直接公開了球員心中的裁判黑名單。這份歷史性的名單之所以引發全美體育媒體集體炸鍋，是因為NBA聯盟長年以來對裁判採取極度嚴格的「保護政策」。過去無論是明星球員還是總教練，只要在公開場合對球場吹判有任何隻字片語的批評，一律會面臨1萬至5萬美元不等的巨額罰款。聯盟始終堅持任何不滿都必須在關門會議中解決，絕對不允許任何人公開將裁判推上輿論風口浪尖。然而，這一次球員工會集體大動作發布排行，無疑是給了聯盟一記響亮的耳光，用群體力量規避了個人罰款，直接對外宣告哪些裁判在球員眼中不及格。根據球員工會的官方新聞稿，這次分級的目的旨在為即將於6月3日開打的總冠軍賽與季後賽後續輪次，提供來自球員陣營的官方裁判指派建議。評分的核心四大指標分別為吹判準確度、執法經驗、情緒控管能力以及與球員的溝通態度。在全部73名裁判中，被歸類在第一級「頂尖與菁英執法者」的共有26人，代表球員對他們的執法水準給予高度信任。而被劃分為第二級「穩健的執法者」則有27人，屬於中規中矩、表現可以被接受的合格裁判。最令人震驚的是第三級「急需改善」的區塊，竟然塞進了多達20名裁判，這意味著在球員心中，這20位裁判的專業能力完全不及格。在這份詳細的名單中，有幾位是連一般球迷都耳熟能詳的明星裁判。首先是經常因誇張手勢和吹判引發爭議的巴勒斯（Tony Brothers），他在日前馬刺與灰狼的次輪G3中，才剛與灰狼總教練芬奇爆發激烈口角，還被芬奇痛批完全不專業。雖然場外風波不斷，但令人意外的是，巴勒斯在球員心目中其實極具威信，最終高居第一級的菁英行列，連灰狼球星艾德華茲都曾笑稱巴勒斯就是這樣，但大家其實都很愛他。另一位大名鼎鼎的保羅剋星福斯特（Scott Foster），長年與老將保羅（Chris Paul）結怨並被控訴帶有私人恩怨。在此次調查中，福斯特並未如預期般被打入冷宮，反而是落在了第二級，顯示在多數球員眼中，他還是一名執法穩健的及格裁判。至於洛杉磯湖人隊球迷絕對不陌生的戈伯爾（John Goble），本季賽事中曾在雷霆與湖人之戰後與湖人球星里夫斯發生激烈爭執，賽後更遭到湖人全隊圍剿。戈伯爾在這份名單中直接被411名球員投進了第三級的黑名單中，坐實了球員認為他需要好好提升專業能力的評價。