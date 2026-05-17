2026 報稅季過一半了！存股族手機報稅別只會按「下一步」，如果你有在玩「借券」賺利息，千萬別漏看這筆「租賃所得」！內行網友在 Threads 分享，申報時只要手動多做一個「扣除成本」的動作，就能讓補稅變退稅。一票網友看過教學後驚呼：「領了這麼多年，現在才知道可以這樣省！」
一、借券利息是「租賃所得」！忘了扣服務費就虧大了
存股族將股票出借給券商，收取的「出借收入」在稅務上被歸類為 「租賃所得（所得代號 51L）」。
大多數存股族在報稅系統看到這筆收入時，往往直接點選確認。但網友提醒，券商收取的 20% 服務費 其實是可以扣除的「必要費用及成本」。
💡 算法一次看：
二、現省「一杯飲料錢」：多一動作退稅翻倍
分享此隱藏節稅招的網友表示，他去年借券收入約一萬多，扣除 2,233 元的服務費後，竟然多退了 112 元。他強調：「每一分能省下來的錢，只要不麻煩，都要省下來。」
下方網友紛紛炸鍋留言：「我今年剛報完，現在才看到這篇（哭）」、「執行步驟之後真的多退了一杯飲料錢」、「之前都覺得多一筆收入要報很懊惱，原來可以扣掉！」
三、 操作教學：如何下載證明、上傳附件？
想要成功節稅，必須提供「服務費證明單」給國稅局查驗，具體步驟如下：
四、 專家提醒：借券還有這兩大「節稅紅利」
除了服務費可扣除外，借券對存股族還有兩個隱藏好處：
Q1：單筆出借收入很低（如幾百塊），也有服務費嗎？
A： 是的。大部分券商（除部分特定券商外）皆會固定收取出借收入的 20% 作為服務費。只要有這筆服務費支出，皆可列入成本扣除。
Q2：證明單一定要送交正本嗎？
A： 不需要。網路申報只需將電子證明單截圖或轉存 PDF，在報稅系統的「附件上傳」區塊直接上傳即可。
Q3：股利被扣 10 元的匯費也可以舉證嗎？
A： 不行。 網友與專家皆指出，股利憑單上的匯費屬於一般行政支出，無法像借券服務費一樣作為必要成本扣除。
資料來源：永豐金證券豐雲學堂
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存股族將股票出借給券商，收取的「出借收入」在稅務上被歸類為 「租賃所得（所得代號 51L）」。
大多數存股族在報稅系統看到這筆收入時，往往直接點選確認。但網友提醒，券商收取的 20% 服務費 其實是可以扣除的「必要費用及成本」。
💡 算法一次看：
- 錯誤報法： 直接申報「出借收入總額」 → 全額課稅。
- 正確神招： 申報時手動修改所得，填入 「必要費用及成本」（即券商收取的 20% 服務費） → 僅針對 80% 的淨收益課稅。
分享此隱藏節稅招的網友表示，他去年借券收入約一萬多，扣除 2,233 元的服務費後，竟然多退了 112 元。他強調：「每一分能省下來的錢，只要不麻煩，都要省下來。」
下方網友紛紛炸鍋留言：「我今年剛報完，現在才看到這篇（哭）」、「執行步驟之後真的多退了一杯飲料錢」、「之前都覺得多一筆收入要報很懊惱，原來可以扣掉！」
三、 操作教學：如何下載證明、上傳附件？
想要成功節稅，必須提供「服務費證明單」給國稅局查驗，具體步驟如下：
- 下載證明： 登入各券商 App 的「借券專區」，找到「帳務查詢」或「服務費證明單下載」。
- 修改所得： 在手機報稅系統的「租賃所得」欄位，點選修改。
- 填入成本： 將服務費金額填入「必要費用及成本」。
- 附件上傳： 申報最後步驟，將下載的證明單截圖或 PDF 檔直接上傳即可。
除了服務費可扣除外，借券對存股族還有兩個隱藏好處：
- 免健保補充保費： 借券收入屬於租賃所得，免納入健保補充保費（2.11%）的扣取範圍。
- 股利補償免稅： 若股票在除權息期間出借，租客歸還的「權益補償」屬於出售有價證券所得，目前停徵所得稅。
Q1：單筆出借收入很低（如幾百塊），也有服務費嗎？
A： 是的。大部分券商（除部分特定券商外）皆會固定收取出借收入的 20% 作為服務費。只要有這筆服務費支出，皆可列入成本扣除。
Q2：證明單一定要送交正本嗎？
A： 不需要。網路申報只需將電子證明單截圖或轉存 PDF，在報稅系統的「附件上傳」區塊直接上傳即可。
Q3：股利被扣 10 元的匯費也可以舉證嗎？
A： 不行。 網友與專家皆指出，股利憑單上的匯費屬於一般行政支出，無法像借券服務費一樣作為必要成本扣除。
資料來源：永豐金證券豐雲學堂