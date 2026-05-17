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▲伊能靜（左1）和婆婆（左2）的互動非常有趣。（圖／翻攝自YouTube 芒果TV熱播綜藝）

伊能靜和老公秦昊登上綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》，第一集中兩人和秦昊的爸媽一起吃飯，吃的是東北特色菜鐵鍋燉和大餃子，伊能靜的婆婆章宏全程替她夾菜，一直要她多吃點，大餃子送到她面前，章宏盯著她吃，還問，「好吃不？」結果伊能靜說，「我爸包得好吃！」意思是秦昊的爸爸包得更好吃，這一下把公公給逗樂了，不少網友都讚嘆伊能靜的情商，當媳婦根本是教科書等級的。伊能靜和秦昊在《妻子的浪漫旅行2026》第一集中踏足秦昊的老家，和公婆共享美食，婆婆章宏一見到伊能靜就幫她掛外套、拉椅子，一口一個「小靜」，可以看出關係非常好，但章宏全程都在幫大家夾菜，秦昊叫她自己吃，她說，「你不知道我就愛夾菜嗎！」繼續施展她的熱情。伊能靜乖乖地坐在位置上，認真的吃著婆婆幫她夾的菜，章宏一邊夾一邊說，「你們在這吃得太少了，不捧東北人的場哦，多吃點！台北人。」伊能靜嚇到差點把食物噴出來，開完笑說，「你這個帽子扣得太大了，嚇死我了。」雖然如此，伊能靜依舊咬下一口大餃子，發現裡面是酸菜餡料，覺得很新奇，章宏問，「妳覺得好吃不？」伊能靜馬上回，「我爸包得好吃，我爸的餃子跟酸菜火鍋無敵了。」而她口中的「我爸」指的是秦昊的爸爸，非常自然的互動，被許多網友稱根本是教科書等級的，難怪這麼得人疼。事實上，伊能靜曾透露，在和秦昊結婚之前，婆婆就曾告誡秦昊，在婚禮上，秦昊的爸爸也告訴他，「雖然你的年紀比伊能靜小，但你是男人，要扛起男人該扛的東西，我們會把小靜當成自己女兒一樣。」這句話也讓當時所有人都淚崩了。