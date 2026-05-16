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17歲小網紅騎微電車自撞！閃避迴轉嬤傷重不治

▲張姓高中生從住處前往鹿港上課，行經鹿和路四段時為了閃避迴轉的林婦，失控偏離車道自撞電線桿，傷勢太重送醫不治。（圖/翻攝畫面）

17歲小網紅「彰化許光漢」已經出殯！在地店家都不捨年輕離世

▲據悉，張生（右）在網路上小有名氣，自稱是「彰化許光漢」，車禍事故發生後，身邊友人都相當不捨，連在地店家都稱讚他是有禮貌的小孩。（圖/Threads）

彰化鹿港鎮日前發生一起死亡車禍憾事，一名17歲抖音小網紅「小語」騎乘微型電動二輪車上學途中，為了閃避一對突然迴轉的老夫妻機車，失控撞上電線桿，右大腿骨折、當場失去意識，送醫後仍宣告不治。死訊讓粉絲感到非常驚訝，紛紛到他的社群哀悼，但詳細肇事原因還是有待釐清。警方調查，該起事件發生在8日早上7時許，張姓高中生從住處前往鹿港上課，行經鹿和路四段時，前面一對林姓夫妻騎車外出提水準備返回，阿嬤依照規定騎到斑馬線處要迴轉，並未直接跨越雙黃線，結果張生疑為了閃避該輛回轉中的機車，失控偏離車道撞上路旁電線桿。由於該路段的速限只有60公里，加上張生騎乘的是不需要駕照的「微型電動二輪車」，當下並未超速，但疑似因為「閃避過大」導致失控自撞。張生最後右大腿骨折，當場失去意識，緊急送醫之後搶救無效，雙方雖然沒有擦撞，但有因果關係，林婦警詢後依涉過失致死罪嫌函送，詳細肇事原因還是有待釐清。據悉，張生「小語」在網路上小有名氣，平常自稱自己是「彰化許光漢」，經營抖音也有不少粉絲追隨，同學聞訊後都感到非常不捨，也在社群平台「Threads」發文哀悼，表示他平常生前喜歡熱鬧，為人大家都喜愛，希望他能一路好走。張生已經在日前5月15日出殯，從社群留言可以看出身邊好友眾多，甚至連在地店家都稱他是相當有禮貌的小孩，生性開朗惹人喜歡，沒想到這次卻在上學遇上死劫。警方也呼籲，騎乘微型電動車雖14歲以上即可上路，但仍應注意車前狀況，保持安全距離，避免因閃避突發狀況而失控釀禍。