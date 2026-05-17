115會考（國中教育會考）進入第2天，昨周六已先考完社會、數學、國文，會考作文題目是「賦予事物新面貌」；緊接著周日會在中午前考完自然、英語閱讀及英語聽力。全國試務會表示，待所有考試結束，今（17）日下午2時起將陸續在國中教育會考網站公布各科試題本及參考答案。《NOWNEWS今日新聞》整理家長與考生最關心的「115會考時程、考試時間、試題答案」重點一次看。

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🟡115會考時程、考試時間

◾5月16日（周六）：已考完社會、數學、國文、寫作測驗。

◾5月17日（周日）：考自然、英語；英語科採2階段施測，中間休息時間僅30分鐘。

考科 考試時間 備註
自然 08:30 - 09:40 08:20 考試說明
英語（閱讀） 10:30 - 11:30 測驗時間 60 分鐘
休息時間 11:30 - 12:00 準備下一節英聽說明
英語（聽力） 12:05 - 12:30 英聽開始播放後不得入場
▲115年國中教育會考時程表。（圖／《NOWNEWS》社群中心製）
▲115年國中教育會考時程表。（圖／《NOWNEWS》社群中心製）
🟡115會考各科題目、答案總整理

全國試務會表示，各科試題本及參考答案將於今（17）日下午2時起陸續公布，《NOWNEWS》同步更新。

◾社會：試題本、參考答案、官方解答

◾數學：試題本、參考答案、官方解答

◾國文：試題本、參考答案、官方解答

◾寫作測驗：試題本

◾自然：試題本、參考答案、官方解答

◾英語：試題本、參考答案、官方解答

◾英語聽力：試題本、參考答案、官方解答

▲英語科閱讀、聽力中間休息時間僅30分鐘，提醒考生注意時間。（圖／教育部提供）
▲英語科閱讀、聽力中間休息時間僅30分鐘，提醒考生注意時間。（圖／教育部提供）
🟡115會考成績公布、選填志願、放榜時間

6月5日（周五）： 寄發成績通知單、開放網路查詢成績。

6月18日（周四）至 6月25日（周四）： 開放個人序位區間查詢、正式選填志願。

7月7日（周二）： 免試入學正式放榜、特色招生考試放榜。

7月9日（周四）： 免試入學錄取生報到。

資料來源：國中教育會考全國試務會官網

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黃韻文編輯記者

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