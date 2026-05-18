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今天天氣：留意午後雷陣雨 高溫飆34度

▲未來一周各地白天高溫悶熱，高溫都能來到30度以上，尤其是中南部可達33至35度。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

▲未來一周沒有鋒面影響，全台大致為多雲到晴的悶熱天氣，午後因熱對流影響會有雷雨出現。（圖／中央氣象署）

明天天氣：持續悶熱 午後大台北有雷雨

一周天氣：周四水氣增多 午後降雨擴大

中央氣象署表示，未來一周全台大致為多雲到晴的悶熱天氣，高溫都能超過30度，周一至周三（5月18日至5月20日）全台天氣穩定，但需留意午後雷陣雨，特別是周一南部山區有局部大雨，周四（5月21日）水氣增多，桃園以北零星陣雨，午後雷陣雨範圍也將擴大。5月18日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為多雲到晴，迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，受海陸風輻合影響，清晨至上午南部有零星短暫陣雨，午後南部及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，尤其在南部山區有局部大雨，務必留意午後的天氣變化。溫度方面，各地夜晚清晨低溫普遍為21至24度，白天溫暖偏熱，基隆及東半部高溫約28至29度，西半部高溫31至33度，其中在南部近山區有局部34度左右高溫發生的機會。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。5月19日明天的天氣，氣象署說明，風向逐漸轉為偏南風到西南風，天氣穩定偏熱，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象署提醒，周四、周五鋒面稍微接近臺灣北方海面，水氣稍微增多，屆時桃園以北、台東、恆春半島都有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區有雷陣雨。周六、周日吹西南風，各地天氣仍以多雲為主，大台北、宜蘭、花蓮、中部以北山區有午後雷陣雨，宜蘭、北部山區雨勢較明顯。