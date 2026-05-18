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國文考宋朝官帽「追劇也能解答」！考生興奮答對笑翻

「最近剛好追了一部宋朝的古裝劇，馬上就選了D，太好笑了」、「我最近剛看完《逐玉》也有這種帽子，因為是仿照宋代的社會結構，我就直接選D哈哈哈哈哈」。

▲115會考國文考題第十二題考「宋朝官帽」的圖樣，雖然從題目就能判別，但有考生也逗趣自己剛看完古裝劇，所以更加確定答案，引爆討論。（圖/心測中心提供）

數學題變成考國文？「魔王題」只要邏輯能通秒解

▲在網路上熱烈討論的115會考數學第十題！有考生認為是在考國文理解，不過實際上只要使用等比例觀念就能輕鬆解開。（圖/心測中心提供）

只要用「720（哥哥書原價）：X（妹妹書原價）」對上「120：80」，可以發現哥哥的書跟妹妹的書價跟折扣價比例最簡為3:2，因此可以解出X為480元

自然考到阿嬤顯靈？前端題目考地震「真的開始搖晃」太巧

結果5月17日上午8時46分，南投縣埔里鎮真的發生芮氏規模5.1地震，全台多地都有感，讓許多考生也忍不住笑出來直呼：「差點以為是實境模擬考試。」

▲115會考自然科第八題考到地震相關問題，沒想到當天早上真的發生地震，且最大震度也是題目所說的4級，引爆考生及家長討論。（圖/心測中心提供）

115年度國中會考日前順利落幕，目前官方也已經公布答案，不少學生也立即對答案看看自己預估會落在什麼分數上。然而在會考結束之後，許多人都發現有幾道題目非常有趣，其中像是國文有同學笑稱「有追劇應該都會答對」、數學則是有「邏輯點通的魔王題」都備受討論，自然科則是有地震相關題目，考生讀到一半真的發生南投大地震，笑稱「還以為阿嬤顯靈」，實在非常有趣。第一天考的國文第12題，考的是「宋朝官帽」長怎麼樣，根據題目最後一句就有寫到「至後漢高祖裏襆頭，左右長尺餘，橫直之，不復上翹，迄今不改。」其實答案可以很明確知道就是「D」，結果該題被考生發上網表示：然而這種宋朝官帽誕生有趣的冷知識，相傳是當時宋太祖趙匡胤上朝時，發現大臣們老喜歡交頭接耳，靈機一動就命人把兩側做成這樣伸長的鐵翅，誰要是轉頭聊天，不僅會戳到隔壁的人，皇帝也能夠一眼抓包，於是朝堂瞬間就安靜不少、秩序井然。除了國文之外，數學的第十題考驗書籍折扣的問題，有不少考生稱看不懂題目，認為數學變成考國文理解能力，只見題目寫下「某書店舉辦優惠活動，購買的書原價合計滿1100元折扣200元。哥哥表示：「我要買的書原價只有720元，沒辦法折扣」；妹妹回答：「我要買的書原價也不到1100元，我們一起買的話，就能折扣200元」；哥哥回應：「那就一起買吧！依我們要買的書原價的比，來分攤折扣後的總金額」；妹妹回答：「這樣的話，哥哥你要分攤600元」。題目最後詢問，妹妹原本要買的書應該是多少元？這題的答案為480元，雖然看上去題目很像很複雜，但其實從對話可以發現哥哥要負擔600元是折扣120元，得知妹妹的書可以折扣80元，兩者並不是均分折扣，，甚至連算式都不用列舉，答案就是D囉！你有沒有答對呢？另外除了題目有趣以外，在第二天考試時，自然科第8題正好在考「地震警報系統」的題目，選項中提到「地震波到達後，會使各縣市有震度4級的搖晃」、「學校持續搖晃13秒」等，當時有不少學生差不多都在那時寫到該題，也有家長有趣的在社群表示：「115年會考自然有一題，4級地震還有13秒到達，讀完題後桌子就開始搖晃，我女兒以為她阿嬤顯靈了，結果真的是地震，我快被笑死。」貼文被網友瘋傳表示：「真的很好笑，我兒子也有說」、「而且最大震度真的剛好4級，實在是太剛好了」、「重點學生剛好都在會考也在學校裡，真正的天時地利人和的考題，很有趣。」