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NBA西區冠軍賽即將於明（18）日正式開打，由衛冕軍奧克拉荷馬雷霆在主場迎戰今年強勢崛起的聖安東尼奧馬刺。這場眾所矚目的強強對決，是聯盟自2017年以來，首度出現兩支在例行賽皆斬獲60勝以上的超級強隊在季後賽狹路相逢，還沒開打系列賽張力就拉到最滿。西雅圖超音速隊傳奇球星、名人堂防守名將裴頓（Gary Payton）在賽前特別向馬刺隊發出警告，直言雷霆隊的防守深度將會是一場噩夢。頂著衛冕軍光環的奧克拉荷馬雷霆，在今年季後賽展現無人能擋的宰制力，至今仍維持8勝0敗的不敗金身；反觀聖安東尼奧馬刺雖然在晉級路上跌跌撞撞、輸掉零星幾場比賽，但外界普遍公認，這兩支球隊絕對是目前西區實力最頂尖的勁旅。在這場頂尖對決開打之前，西雅圖超音速隊傳奇球星、名人堂防守大師裴頓（Gary Payton）在受訪時，特別向年輕的馬刺隊提出警告。培頓指出，雷霆隊陣中擁有其他球隊望塵莫及的防守深度：「這支球隊最恐怖的地方在於，他們上場的10個人全部都能進來死命防守，而且攻防兩端絕不鬆懈，這就是為什麼雷霆這麼難被擊敗。」培頓坦言，馬刺在例行賽確實對雷霆取得了4勝1敗的對戰優勢，且兩隊在攻防核心的建隊思維上非常相似。但他也以過來人身份強調：「季後賽完全是另一個層級的野獸，這不是例行賽，我們得看看接下來會發生什麼事。不過這絕對會是一場精彩的防守大戰。」面對即將到來的巨大挑戰，年輕的馬刺軍團並未退縮。在上週對陣明尼蘇達灰狼隊的關門戰中，狂飆32分、外帶5記三分球的馬刺新星後衛卡斯爾（Stephon Castle）表示：「這將會是一場高強度、充滿身體對抗的系列賽，兩支球隊都抱有極高的奪冠雄心。雷霆現在狀態正火熱，我們也是，彼此都是對方晉級總冠軍賽的絆腳石，這絕對會演變成一場惡戰。」更令全美球迷震驚的是，雷霆隊在過去兩輪季後賽能輕鬆取得8連勝的戰績，竟然是在缺少核心大將威廉斯（Jalen Williams）的情況下達成的。威廉斯是上賽季聯盟中唯二同時入選「年度最佳陣容」與「年度最佳防守陣容」的頂級天賦怪，先前因左大腿後側肌群拉傷缺陣數週。不過，威廉斯日前在個人的YouTube頻道中發布影片，為雷霆球迷帶來極大的振奮消息。他表示：「非常幸運的是，因為球隊前兩輪提前聽牌、橫掃對手，讓我完全不需要急著重返賽場，甚至比原訂計畫多休息了幾天。我現在即將以百分之百健康的姿態迎戰下一個系列賽。」ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）也報導指出，威廉斯能夠出戰與馬刺交手的西區決賽G1。