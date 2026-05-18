520告白日咖啡優惠來了！7-11表示，今（18）日開工限定大杯燕麥拿鐵2杯99元之外，同步開賣大杯拿鐵13杯520元；「LINE禮物」也有7-11咖啡買1送1電子票券；全家APP開搶瓶裝拿鐵、雪糕買一送一優惠券；萊爾富大杯美式買30送30，泰式珍奶39元比半價還便宜；星巴克買一送一uniopen卡友周一爽喝，省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜5月18日至5月25日
◾大杯美式／拿鐵13杯520元，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
📍APP｜限5月18日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜5月13日至5月26日
◾冰奶蓋梔子花青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰奶蓋琥珀小葉紅茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
📍APP｜5月9日至5月18日
◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾風味飲系列指定熱飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾特大杯濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜5月18日至5月22日
◾貝納頌茶韻拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾喬亞無糖黑咖啡買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾巧克力布朗尼雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜5月15日至5月19日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
5月18日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍APP｜5月18日至5月25日
◾大杯美式／拿鐵13杯520元，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾冰奶蓋梔子花青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰奶蓋琥珀小葉紅茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
📍APP｜5月9日至5月18日
◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾風味飲系列指定熱飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾特大杯濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
📍APP優惠趣｜5月18日至5月22日
◾貝納頌茶韻拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾喬亞無糖黑咖啡買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾巧克力布朗尼雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
5月18日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。