5月報稅季也有「買一送一」咖啡優惠！根據星巴克官網，今（18）日周一全台門市開喝「星巴克買一送一」有星冰樂，大杯55元起便宜買法，就使用uniopen聯名卡飲料好友分享。CAMA CAFE表示，大杯飲品、精選咖啡豆9折，加點餐食現折10元新店開幕優惠一覽。
星巴克：今買一送一有星冰樂！大杯55元起 咖啡優惠便宜買法
星巴克表示，周一開工爽喝報稅季咖啡，「星巴克買一送一」咖啡優惠便宜買法分享！今使用uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算星巴克優惠價格！高溫夏天推薦開喝「芒果火龍果檸檬星沁爽」只要55元便宜又消暑，「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元，最便宜星冰樂選香草風味才62.5元；趁今天購買人氣「草莓風味抹茶那堤」只要87.5元。每杯平均價格通通百元有找別錯過。
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
CAMA CAFE：大杯飲品9折！加點餐食現折10元 桃園中路店開幕優惠
CAMA CAFE表示，桃園中路店盛大開幕前，試營運搶先開跑優惠活動。即日起至5月22日試營運，大杯飲品、精選咖啡豆、濾掛咖啡享「9折優惠」。
正式開幕優惠，5月23日至5月29日，凡點購大杯飲品，即贈「門市歡慶好禮優惠券」乙張；加點任一餐食「現折10元」。
CAMA CAFE桃園中路店 資訊
地址：桃園市桃園區永安路417號
時間：試營運平假日7:30-15:30，開幕後平日07:30-18:00、假日08:00-18:00
電話：03-3015-080
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電話：03-3015-080