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民進黨今（18）日召開記者會公布執政黨最新民調，總統賴清德政府滿意度為56.4％，信任度為51.8％雙雙突破5成，包括維護主權、國防事務、外交事務與兩岸政策滿意度皆過半，內政方面在減輕人民負擔、社會福利、穩定物價與經濟成長滿意度更是超過7成，強調8項施政獲得高度支持。民進黨發言人吳崢與立委吳思瑤在520兩週年前夕召開記者會公布最新民調，結果顯示總統賴清德政府滿意度為56.4％，信任度為51.8％，在國防、外交與兩岸政策上滿意度全部過半，分別為維護主權59.9％、國防事務54.7％、外交事務54.6％與兩岸政策53.9％。在內政滿意度方面，減輕人民負擔74％、社會福利70.7％、穩定物價64.6％、經濟成長55.6％。上述8項施政獲得高度支持。此份民調由民進黨民調中心製作，時間為本月11至13日，完成數為1071份，抽樣誤差在95％信心水準下誤差3％，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，加權方式有年齡、性別與戶籍。