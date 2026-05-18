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▲李素敏以412萬票強勢問鼎5月第2週啦啦隊女王寶座。（圖／翻攝自韓網）

▲李素敏（如圖）過去時常在IG上大膽展示好身材。（圖／翻攝自李素敏IG@_s._.s_0）

▲權喜原選擇All in台灣，在韓國仍舊有超高人氣。（圖／翻攝自權喜原IG@hee._.tty）

韓國人氣投票平台《StarTrend》近日公開5月第2週啦啦隊部門票選結果，再度掀起球迷熱烈討論，其中替韓職起亞虎與台灣職籃洋基工程應援的李素敏 ，以超過412萬票的驚人票數成功蟬聯冠軍，打敗李多慧、李珠珢等超人氣啦啦隊，再次坐穩人氣王寶座；另外，效力中職味全龍啦啦隊的權喜原則緊追在李素敏之後，形成本週最受關注的雙強對決。根據票選結果，李素敏本次共拿下412萬3177票，不僅順利完成連霸，更成為本週唯一突破400萬票門檻的啦啦隊成員，韓媒分析指出這樣的得票數不只是人氣象徵，更反映她長期累積的粉絲基礎與超強動員能力，尤其她今年橫跨韓職與台灣職籃活動，也進一步提升曝光度與知名度。排名第2的權喜原同樣表現驚人，以301萬369票緊追在後，展現不容小覷的人氣實力，她目前效力於中華職棒味全龍啦啦隊，近年因甜美外型與自然親民個性，在台灣累積大批粉絲支持，雖然最終未能超越李素敏，但突破300萬票的成績依舊讓不少球迷驚呼「根本怪物級動員力」。至於本週第3至第5名，則分別由朴恩惠、車孝敏與洪藝彬拿下，其中效力台灣職籃臺北戰神以及職排伊斯特的朴恩惠，以154萬票穩居第3名，而韓職啦啦隊車孝敏與洪藝彬也都突破百萬票門檻，可見韓國啦啦隊市場競爭依舊相當激烈。此外，第6名之後則依序為鄭熙靜 、李多慧 、鄭嘉睿 、劉世理與李珠珢，隨著越來越多韓籍啦啦隊員跨足台灣發展，相關人氣榜單也逐漸成為球迷關注焦點，每次排名變化都能掀起熱烈討論。