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▲騎士隊之所以如此急迫地想用長約鎖定哈登，正是為了因應當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）身上巨大的合約不確定性。（圖／美聯社／達志影像）

▲過去幾年被全聯盟盯上的中鋒艾倫（Jarrett Allen），他即將執行3年9000萬美元的昂貴續約，這對財務重組的騎士而言是極佳的交易籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

克里夫蘭騎士隊與底特律活塞隊將在即將迎來震撼全美的「搶七（Game 7）」生死戰，勝者將能晉級東區決賽挑戰紐約尼克隊。就在這場一戰定生死的關鍵前夕，ESPN權威記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）拋出重磅炸彈，爆料無論今日搶七大戰結果如何，騎士隊都已在私下達成默契，準備在今年夏天與明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）簽下一份長期的複數年續約合約。哈登是在今年季中交易截止日前，被騎士隊以當家控衛加德（Darius Garland）外加選秀權為籌碼，從洛杉磯快艇隊交易而來。溫德霍斯特指出，由於哈登當時手握合約否決權，這筆交易在成立之前，騎士隊制服組與哈登的經紀團隊就已經達成了「休賽季必定續約」的默契。當時快艇隊拒絕承諾哈登下賽季4200萬美元的球隊選擇權，而急需全能控衛的騎士則選擇全面張開雙臂。從哈登踏入克里夫蘭的第一天起，總教練阿特金森（Kenny Atkinson）便將他視為建隊的核心夥伴。在上周騎士贏下第五戰後，官方釋出的休息室影片中，更可以看到哈登直接站在衣櫃前對全隊發號施令，顯見他已完全融入隊長角色。哈登今年夏天將滿37歲，據悉，新合約的平均年薪預計將會調降，藉此換取更有保障的長期年限。這對騎士而言也是財務上的解套，因為騎士目前全隊薪資高達2.26億美元（加計豪華稅後將飆破2.8億美元，約合新台幣90億元），是全NBA唯一一支硬踩「第二層硬上限（Second Apron）」的球隊。騎士隊之所以如此急迫地想用長約鎖定哈登，正是為了因應當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）身上巨大的合約不確定性。米契爾在今年7月將具備提前續約資格，騎士最高可開出4年2.72億美元的天價。然而，溫德霍斯特精算指出，米契爾「極其應該」等到2027年夏天。屆時他將打滿職業生涯第10年，有資格簽下5年3.5億美元（約合新台幣112億元）並附帶「交易不可條款」的終極神約。一旦米契爾決定採取「等待策略」，意味著他下個賽季將帶著實質上的「合約年」將給予克里夫蘭巨大壓力。如果騎士今日在搶七大戰中被年輕的活塞隊淘汰，寫下連續三年卡關季後賽次輪的慘劇，球團高層勢必會對「35歲時要支付米契爾8000萬美元年薪」的長遠計畫產生動搖。如果今日不幸兵敗底特律，在缺乏選秀權（目前僅剩2031年首輪籤可交易）且沒有薪資空間的雙重絕境下，騎士制服組將被迫在接下來的6周內做出激進變革。過去幾年被全聯盟盯上的中鋒艾倫（Jarrett Allen），他即將執行3年9000萬美元的昂貴續約，這對財務重組的騎士而言是極佳的交易籌碼；即將進入合約年的射手斯特魯斯（Max Strus）也是潛在選項，但這兩人都換不回足以爭冠的「巨星級戰力」。