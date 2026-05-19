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阿信遭爆祕婚助理「表妹」2年 相信音樂緊急否認

孫安佐噴火槍案再爆內幕 傳金主砸2萬5炒流量

孫安佐8年前黑歷史再被翻出 曾揚言美國校園掃射

《NOWNEWS今日新聞》今（19）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：五月天剛完成北京鳥巢55場演唱會紀錄，主唱阿信卻突然被爆「隱婚助理」；孫安佐遭羈押後，相關案情持續擴大，甚至傳出測試噴火槍其實與粉絲見面會炒聲量有關；而孫安佐8年前黑歷史再被翻出，曾公開揚言要在美國校園掃射，最終遭驅逐永久禁止踏入美國。五月天近日才剛風光完成北京鳥巢55場演唱會紀錄，沒想到主唱阿信卻在同一時間爆出感情爭議，網路近日流傳一份疑似阿信購買美金儲蓄險的文件，內容顯示受益人為長年跟在身邊的助理「表妹」本名，關係欄位更直接寫著「妻子」，因此被網友瘋猜阿信早已低調隱婚。由於文件內容甚至包含助理身分證字號、住家地址等個資，引發外界譁然，對此阿信所屬「相信音樂」則火速發聲否認，強調「是不實消息，謝謝關心」。事實上，阿信多年來感情世界始終相當低調，除了早年與「蛋蛋妹」的戀情外，最常被拍到的就是與助理「表妹」的互動，過去甚至曾被爆同居，不過阿信始終未正面回應兩人關係。孫安佐因公開測試自製噴火裝置，遭士林地院裁定羈押禁見，案件近日再爆新內幕，根據週刊報導，孫安佐原本月底計畫舉辦粉絲見面會，背後還有金主與活動策劃人員協助操作網路聲量，而河堤測試噴火槍影片，其實就是為了替活動炒話題。據悉，該名金主甚至已支付2萬5千元酬勞，希望藉由危險影片吸引大量關注，進一步拉抬見面會人氣，檢警後續搜索孫安佐住處時，也查獲工業氣體鋼瓶、輸油管、改造散彈槍與模擬槍等裝置，宛如小型武器庫。由於槍枝是否具殺傷力仍待鑑定，一旦成立恐涉及《槍砲彈藥刀械管制條例》重罪。隨著案件延燒，孫安佐8年前在美國的爭議過往也再度被翻出，2018年他赴美留學期間，曾因向同學表示「想持槍掃射學校」，遭美國警方依恐怖威脅罪嫌逮捕，當時住處還被搜出大量彈藥與武器器材，引發國際媒體高度關注。據了解，狄鶯與孫鵬當年為救兒子，不僅長期滯留美國處理官司，甚至一度傳出賣房籌措高額律師費，最終孫安佐在美服刑238天後遭驅逐出境，並被終身禁止入境美國，如今時隔8年再度因槍械與危險裝置惹議，也讓外界感嘆「完全沒有學到教訓」。