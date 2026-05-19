美國最強漢堡IN-N-OUT Burger今（19）日台灣快閃開賣！位於信義區統一時代百貨Dream Plaza的LillA餐廳證實，開賣時間從早上11點至下午3點快閃4小時，只販售多寶多堡、愛樂魔風味、普樂騰風味3款菜單，價格待現場揭曉。睽違三年，再度攻佔台北街頭，消息在Threads上引起熱論。

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IN-N-OUT漢堡今台灣開賣！快閃4小時　時間、地點、菜單一覽

IN-N-OUT Burger台灣快閃菜單：

◾️Double-Double Burgers多寶多堡：雙層牛肉＋雙層起司

◾️Animal Style Burgers愛樂魔風味：以千島醬、起司醬搭配烤洋蔥特製醬料

◾️Protein Style Burgers普樂騰風味：以新鮮生菜萵苣取代傳統麵包

IN-N-OUT Burger台灣快閃開賣　資訊
時間：2026年5月19日早上11點至下午3點
地點：LillA餐廳（台北市信義區松高路11號1樓 Dream Plaza）
菜單：多寶多堡／愛樂魔風味／普樂騰風味（限量供應，售完為止）

創立於1948年的IN-N-OUT Burger，睽違三年，再度於台北快閃登場。作為美國西岸最具代表性的老字號連鎖速食店，受到眾多消費者喜愛，而有最強漢堡之稱。堅持食材新鮮現做，以經典的雙層漢堡、現切薯條和奶昔聞名。

▲IN-N-OUT漢堡來台灣信義區Dream Plaza快閃，開賣菜單一覽。（圖／翻攝自LillA IG）
▲IN-N-OUT漢堡來台灣信義區Dream Plaza快閃，開賣菜單一覽。（圖／翻攝自LillA IG）
▲美國最強漢堡IN-N-OUT再度登台快閃。（圖／翻攝自IN-N-OUT FB）
▲美國最強漢堡IN-N-OUT再度登台快閃。（圖／翻攝自IN-N-OUT FB）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

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