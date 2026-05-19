華元旗下波的多洋芋片近日推出「肉骨茶風味」，卻因包裝設計意外掀起跨國文化爭議。一名馬來西亞網友在Threads表示，包裝不僅將馬來傳統服飾與含豬肉的肉骨茶放在一起，還加入香菜與新加坡魚尾獅元素，根本就是「文化元素大雜燴」，完全踩到馬來西亞人地雷。貼文曝光後迅速引發討論，沒想到華元官方「蚵仔煎洋芋片」小編只花43分鐘就迅速認錯止血，表示已停止出貨並銷毀包材，高EQ處理方式反而圈粉大量網友，紛紛大讚「公關處理的果斷典範」、「仔煎又成功的救公司一回」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
波的多洋芋片「肉骨茶風味」惹怒馬來西亞人！她發文喊：引起公憤

一名馬來西亞網友昨（18）日下午5時45分在Threads發文，並貼出華元波的多洋芋片5月新推出的口味「肉骨茶風味」產品包裝，表示自己身為馬來西亞人實在忍不住想吐槽，認為整體設計「文化元素大亂燉」，讓人看了相當錯愕。

原PO指出，馬來西亞有六成的國民信奉伊斯蘭教，而穆斯林族群不吃豬肉，但包裝上卻把身穿馬來傳統服飾的人物與肉骨茶放在一起，質疑設計方似乎不太理解「清真」文化。此外，她還對包裝中的香菜元素相當崩潰，直呼「肉骨茶裡加香菜，就像火鍋加芋頭一樣讓人無法接受」。

更讓原PO傻眼的是，包裝上甚至還出現新加坡代表性的魚尾獅圖案，讓她直言這恐怕會直接點燃馬來西亞人的怒火。她強調，「肉骨茶和胡椒湯是不一樣的」，認為不同國家的飲食文化不該混為一談，最後更忍不住高喊：「我要捍衛肉骨茶的正義！」

▲華元新推出的「肉骨茶風味」波的多，被馬來西亞網友質疑包裝文化混搭出錯，不但將馬來傳統服裝與豬肉料理放在一起，還放上新加坡魚尾獅圖樣。（圖／翻攝自Threads）
▲華元新推出的「肉骨茶風味」波的多，被馬來西亞網友質疑包裝文化混搭出錯，不但將馬來傳統服裝與豬肉料理放在一起，還放上新加坡魚尾獅圖樣。（圖／翻攝自Threads）
華元「蚵仔煎洋芋片」小編1小時內救火！公關教科書秒圈粉：只能吃爆

沒想到貼文曝光後不久，華元旗下Threads官方帳號「蚵仔煎洋芋片」就在晚間6時28分火速現身留言區，以圖片方式回應：「謝謝你在設計的回饋，我們上週接到訊息時，已停止出貨並報廢剩餘包材，我們與設計公司後續會加強，在文化上的敏感度與正確性。」

官方不到1小時就緊急出面處理，加上態度誠懇、高EQ認錯，也瞬間讓不少網友改觀，留言區反而掀起一波「圈粉潮」，「仔煎帥氣，馬上出來處理了」、「仔煎又成功的救公司一回」、「小編救火好及時」、「這個時代公關處理的果斷典範，值得讚一個」、「超帥蚵仔煎，有錯認錯」、「負責任的波的多，只能用吃爆來讚美你們」。

而最初發文的馬來西亞網友看到官方回應後，也大方表示：「謝謝小編守住肉骨茶的尊嚴。」對此，小編則暖心回覆：「責無旁貸，愛大家。」

▲華元官方「蚵仔煎洋芋片」小編不到1小時就火速回應，坦承已停止出貨並報廢剩餘包材，強調未來會加強文化敏感度。（圖／翻攝自Threads）
▲華元官方「蚵仔煎洋芋片」小編不到1小時就火速回應，坦承已停止出貨並報廢剩餘包材，強調未來會加強文化敏感度。（圖／翻攝自Threads）
新加坡、馬來西亞肉骨茶不一樣！在地人親解釋：確實會引起困惑

事件延燒後，也有新加坡網友出面補充解釋，指出馬來西亞與新加坡版本的肉骨茶本來就不一樣。他表示，如果洋芋片走的是藥材醬油風味，其實比較接近馬來西亞版本，而不是新加坡常見的白胡椒蒜頭清湯派系，因此若同時放入兩國代表元素，確實容易造成混淆。

不過，該名新加坡網友也提到，新加坡社會本身相對國際化，對料理演變的接受度較高，「大家都可以做不同版本的相同料理，沒問題」，認為各地料理本來就會隨文化慢慢產生不同樣貌，「蘿蔔青菜各有所愛」。

▲有新加坡網友親自解釋，馬來西亞與新加坡版本的肉骨茶本來就完全不同，讓這場零食風波意外變成一堂東南亞文化課。圖為新加坡式肉骨茶。（圖／記者李春台攝）
▲有新加坡網友親自解釋，馬來西亞與新加坡版本的肉骨茶本來就完全不同，讓這場零食風波意外變成一堂東南亞文化課。圖為新加坡式肉骨茶。（圖／記者李春台攝）

相關新聞

只准回6字卻爆紅！華元「蚵仔煎洋芋片」小編太狂　7天漲粉2.4萬

紅襪小編發文引戰？李灝宇領大聯盟首K　1表情符號引爆全台熱議

「玉米濃湯加布丁」邪教配！一看PO文傻眼：是康寶小編　全場瘋掉

是本尊還是小編？陳水扁親自發影片解惑　留言區「神回覆」超幽默

賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...