華元旗下波的多洋芋片近日推出「肉骨茶風味」，卻因包裝設計意外掀起跨國文化爭議。一名馬來西亞網友在Threads表示，包裝不僅將馬來傳統服飾與含豬肉的肉骨茶放在一起，還加入香菜與新加坡魚尾獅元素，根本就是「文化元素大雜燴」，完全踩到馬來西亞人地雷。貼文曝光後迅速引發討論，沒想到華元官方「蚵仔煎洋芋片」小編只花43分鐘就迅速認錯止血，表示已停止出貨並銷毀包材，高EQ處理方式反而圈粉大量網友，紛紛大讚「公關處理的果斷典範」、「仔煎又成功的救公司一回」。
波的多洋芋片「肉骨茶風味」惹怒馬來西亞人！她發文喊：引起公憤
一名馬來西亞網友昨（18）日下午5時45分在Threads發文，並貼出華元波的多洋芋片5月新推出的口味「肉骨茶風味」產品包裝，表示自己身為馬來西亞人實在忍不住想吐槽，認為整體設計「文化元素大亂燉」，讓人看了相當錯愕。
原PO指出，馬來西亞有六成的國民信奉伊斯蘭教，而穆斯林族群不吃豬肉，但包裝上卻把身穿馬來傳統服飾的人物與肉骨茶放在一起，質疑設計方似乎不太理解「清真」文化。此外，她還對包裝中的香菜元素相當崩潰，直呼「肉骨茶裡加香菜，就像火鍋加芋頭一樣讓人無法接受」。
更讓原PO傻眼的是，包裝上甚至還出現新加坡代表性的魚尾獅圖案，讓她直言這恐怕會直接點燃馬來西亞人的怒火。她強調，「肉骨茶和胡椒湯是不一樣的」，認為不同國家的飲食文化不該混為一談，最後更忍不住高喊：「我要捍衛肉骨茶的正義！」
華元「蚵仔煎洋芋片」小編1小時內救火！公關教科書秒圈粉：只能吃爆
沒想到貼文曝光後不久，華元旗下Threads官方帳號「蚵仔煎洋芋片」就在晚間6時28分火速現身留言區，以圖片方式回應：「謝謝你在設計的回饋，我們上週接到訊息時，已停止出貨並報廢剩餘包材，我們與設計公司後續會加強，在文化上的敏感度與正確性。」
官方不到1小時就緊急出面處理，加上態度誠懇、高EQ認錯，也瞬間讓不少網友改觀，留言區反而掀起一波「圈粉潮」，「仔煎帥氣，馬上出來處理了」、「仔煎又成功的救公司一回」、「小編救火好及時」、「這個時代公關處理的果斷典範，值得讚一個」、「超帥蚵仔煎，有錯認錯」、「負責任的波的多，只能用吃爆來讚美你們」。
而最初發文的馬來西亞網友看到官方回應後，也大方表示：「謝謝小編守住肉骨茶的尊嚴。」對此，小編則暖心回覆：「責無旁貸，愛大家。」
新加坡、馬來西亞肉骨茶不一樣！在地人親解釋：確實會引起困惑
事件延燒後，也有新加坡網友出面補充解釋，指出馬來西亞與新加坡版本的肉骨茶本來就不一樣。他表示，如果洋芋片走的是藥材醬油風味，其實比較接近馬來西亞版本，而不是新加坡常見的白胡椒蒜頭清湯派系，因此若同時放入兩國代表元素，確實容易造成混淆。
不過，該名新加坡網友也提到，新加坡社會本身相對國際化，對料理演變的接受度較高，「大家都可以做不同版本的相同料理，沒問題」，認為各地料理本來就會隨文化慢慢產生不同樣貌，「蘿蔔青菜各有所愛」。
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一名馬來西亞網友昨（18）日下午5時45分在Threads發文，並貼出華元波的多洋芋片5月新推出的口味「肉骨茶風味」產品包裝，表示自己身為馬來西亞人實在忍不住想吐槽，認為整體設計「文化元素大亂燉」，讓人看了相當錯愕。
原PO指出，馬來西亞有六成的國民信奉伊斯蘭教，而穆斯林族群不吃豬肉，但包裝上卻把身穿馬來傳統服飾的人物與肉骨茶放在一起，質疑設計方似乎不太理解「清真」文化。此外，她還對包裝中的香菜元素相當崩潰，直呼「肉骨茶裡加香菜，就像火鍋加芋頭一樣讓人無法接受」。
更讓原PO傻眼的是，包裝上甚至還出現新加坡代表性的魚尾獅圖案，讓她直言這恐怕會直接點燃馬來西亞人的怒火。她強調，「肉骨茶和胡椒湯是不一樣的」，認為不同國家的飲食文化不該混為一談，最後更忍不住高喊：「我要捍衛肉骨茶的正義！」
沒想到貼文曝光後不久，華元旗下Threads官方帳號「蚵仔煎洋芋片」就在晚間6時28分火速現身留言區，以圖片方式回應：「謝謝你在設計的回饋，我們上週接到訊息時，已停止出貨並報廢剩餘包材，我們與設計公司後續會加強，在文化上的敏感度與正確性。」
官方不到1小時就緊急出面處理，加上態度誠懇、高EQ認錯，也瞬間讓不少網友改觀，留言區反而掀起一波「圈粉潮」，「仔煎帥氣，馬上出來處理了」、「仔煎又成功的救公司一回」、「小編救火好及時」、「這個時代公關處理的果斷典範，值得讚一個」、「超帥蚵仔煎，有錯認錯」、「負責任的波的多，只能用吃爆來讚美你們」。
而最初發文的馬來西亞網友看到官方回應後，也大方表示：「謝謝小編守住肉骨茶的尊嚴。」對此，小編則暖心回覆：「責無旁貸，愛大家。」
事件延燒後，也有新加坡網友出面補充解釋，指出馬來西亞與新加坡版本的肉骨茶本來就不一樣。他表示，如果洋芋片走的是藥材醬油風味，其實比較接近馬來西亞版本，而不是新加坡常見的白胡椒蒜頭清湯派系，因此若同時放入兩國代表元素，確實容易造成混淆。
不過，該名新加坡網友也提到，新加坡社會本身相對國際化，對料理演變的接受度較高，「大家都可以做不同版本的相同料理，沒問題」，認為各地料理本來就會隨文化慢慢產生不同樣貌，「蘿蔔青菜各有所愛」。