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山本由伸能否壓制教士打線？ 打線火力能否延續？

金恩如何面對宇宙打線？ 教士打線能否維持火力？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月19日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖地牙哥教士的比賽，此戰道奇將推出山本由伸先發，而教士則是推出金恩（Michael King）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（29勝18敗）vs 洛杉磯天使（28勝18敗）比賽地點：沛可球場比賽時間：台灣時間5月19日（二）早上09：40✅ 道奇觀戰焦點：「公路大戰」橫掃天使 道奇拿下5連勝道奇在「宿敵週末」迎來對上洛杉磯天使的三連戰，三場比賽道奇狂轟31分，投手群僅失3分，投打方面都找回狀態，尤其是大谷翔平在打擊端終於找回手感，接下來將前往聖地牙哥對上同區勁敵教士，山本由伸進入5月後，兩場比賽主投12.1局失8分，防禦率是偏高的5.84，但火力強大的打線，將是他最強的後盾。觀戰重點：✅教士觀戰焦點：近期拿三連勝 分區排名緊咬道奇教士上一個系列賽橫掃西雅圖水手，目前以28勝18敗暫居國聯西區第2名，距離道奇僅差0.5場勝差，因此對上道奇的系列賽對於教士來說非常重要，先發投手金恩在5月共先發3場，17.2局投球中失6分，防禦率為3.06，教士整體打線也不容小覷，就看教士能否把握機會觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/19）📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來育樂台：道奇 VS 教士🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台