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台北101董事長賈永婕近日接受訪問時談及台灣認同議題，直言「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊！」相關言論曝光後，引發藍營批評，國民黨桃園市議員詹江村更質疑賈永婕「青鳥化」。對此，資深媒體人董智森也忍不住開砲，認為賈永婕如今當上民進黨的官員後，態度都不同以往了，質問一句：「當年馬英九時代，民進黨用三字經招呼，賈永婕在哪？」董智森18日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，過去曾有人講過「太平洋沒加蓋」，但其實多數人都熱愛台灣，只是不滿執政者的施政與貪腐問題。他質疑，難道現在連批評政府都不行？並強調「政府不等於國家」，政府只是特定政黨執政，而國家則是中華民國。董智森也談到自己的身分認同，表示自己是「中華民國福建省金門人」，雖然不是所謂「台灣人」，但同樣熱愛台灣這片土地。他指出，自己在台灣服兵役、依法納稅，與一般民眾沒有不同；董智森自認與賈永婕最大的差異，就是「始終如一」。他認為，自己不會因為誰執政就改變立場，更不會因為擔任政府相關職務，就開始替執政黨說話。董智森接著翻出前總統馬英九執政時期的政治氛圍，指出當年民進黨天天批判馬政府，各種難聽話、甚至三字經都曾出現。他反問賈永婕，當時人在哪裡？為何沒有出面說「不愛台灣就離開」？現今卻對不同政治立場的人說出如此言論，質疑「是不是當了民進黨的官，態度就完全不一樣了？」