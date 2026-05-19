華元旗下波的多「肉骨茶風味」洋芋片近日因包裝踩到馬來西亞文化敏感議題，在Threads掀起熱議，不過華元官方「蚵仔煎洋芋片」小編僅花43分鐘就火速道歉，宣布停貨並報廢包材，高EQ危機處理反而獲得大量網友稱讚。而「蚵仔煎洋芋片」小編過去就曾因幽默風格爆紅，因為被老闆規定只能回覆「蚵仔煎洋芋片」六字真言，卻搭配大量迷因來吸引眼球，再加上與網友互動率極高，創下辦帳短短7天就暴增2.4萬粉絲的超強紀錄。
華元洋芋片遇炎上危機！小編43分鐘內救火被讚公關教科書
華元旗下波的多洋芋片推出全新「肉骨茶風味」，卻意外因包裝設計掀起一場跨國文化爭議。一名馬來西亞網友在Threads發文吐槽，認為包裝把馬來傳統服飾、含豬肉的肉骨茶、香菜與新加坡魚尾獅全部放在一起，根本像是「文化元素大雜燴」，完全踩中馬來西亞人的敏感神經。他直言，馬來人與穆斯林不吃豬肉，官方卻把馬來服飾與肉骨茶並列，顯然不理解「清真」概念，甚至連肉骨茶裡加香菜都讓他崩潰，最後更強調：「我要捍衛肉骨茶的正義！」
該篇貼文曝光後迅速引發大量討論，沒想到華元旗下Threads官方帳號「蚵仔煎洋芋片」竟在短短43分鐘內火速現身回應。小編以圖片留言表示，收到提醒後已停止出貨並報廢剩餘包材，也會與設計公司加強文化敏感度與正確性。高效率又直接認錯的態度，讓不少網友瞬間被圈粉，紛紛留言「仔煎又成功救公司一回」、「公關危機處理範本」、「有錯就認真的很加分」、「小編救火速度太猛了」。
華元「蚵仔煎洋芋片」小編爆紅！6字真言幽默圈粉 7天漲粉2.4萬
事實上，這次引爆話題的「蚵仔煎洋芋片」小編，本身早已是Threads上的超人氣迷因帳號。華元小編自7月29日創帳後，不論發文還是留言，都只會回六個字「蚵仔煎洋芋片」。後來才被發現，原來是老闆擔心小編太會講話惹出公關危機，因此規定他只能說這六字真言，「老闆說我嘴碎會引起公關危機，所以只准我說『蚵仔煎洋芋片』。」
原本大家對這種操作一頭霧水，但隨著小編開始大量海巡、搭配梗圖留言互動，「蚵仔煎洋芋片」逐漸成為Threads最洗腦的台詞。無論網友問什麼問題，小編幾乎都只回同一句，卻意外創造超高討論度。帳號創辦後短短7天就暴增2.4萬粉絲，總瀏覽數突破900萬，也帶動通路銷售成長，甚至讓「蚵仔煎洋芋片」關鍵字在Google Trends創下20年新高。
華元小編早就有「神回覆」！遭嗆垃圾食物公司回應笑爆
還有網友翻出過去華元Google評論中的經典回覆。一名消費者曾怒批蚵仔煎洋芋片份量太少、辣度不足，甚至嗆聲「垃圾食品公司，祝你們早早倒閉」。沒想到小編竟直接神回：「您好，洋芋片是垃圾食物沒有錯哦！請斟酌食用」，還不忘感謝指教。這段超誠實回覆也讓大批網友笑翻，直呼「終於知道為什麼老闆禁止他亂說話了」、「這小編到底怎麼還沒失業」。
除此之外，先前也有民眾質疑華元推出的「香煎荷包蛋風味洋芋片」明明成分沒有蛋，卻能吃出荷包蛋味道。對此，小編則幽默表示：「太陽餅沒有太陽，老婆餅沒有老婆，長頸鹿美語沒有長頸鹿，牛舌餅沒有牛舌，四神湯裡沒有神」，同時強調產品皆符合食品藥物管理署規範，再度靠神級回覆引爆網友朝聖。
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華元旗下波的多洋芋片推出全新「肉骨茶風味」，卻意外因包裝設計掀起一場跨國文化爭議。一名馬來西亞網友在Threads發文吐槽，認為包裝把馬來傳統服飾、含豬肉的肉骨茶、香菜與新加坡魚尾獅全部放在一起，根本像是「文化元素大雜燴」，完全踩中馬來西亞人的敏感神經。他直言，馬來人與穆斯林不吃豬肉，官方卻把馬來服飾與肉骨茶並列，顯然不理解「清真」概念，甚至連肉骨茶裡加香菜都讓他崩潰，最後更強調：「我要捍衛肉骨茶的正義！」
該篇貼文曝光後迅速引發大量討論，沒想到華元旗下Threads官方帳號「蚵仔煎洋芋片」竟在短短43分鐘內火速現身回應。小編以圖片留言表示，收到提醒後已停止出貨並報廢剩餘包材，也會與設計公司加強文化敏感度與正確性。高效率又直接認錯的態度，讓不少網友瞬間被圈粉，紛紛留言「仔煎又成功救公司一回」、「公關危機處理範本」、「有錯就認真的很加分」、「小編救火速度太猛了」。
事實上，這次引爆話題的「蚵仔煎洋芋片」小編，本身早已是Threads上的超人氣迷因帳號。華元小編自7月29日創帳後，不論發文還是留言，都只會回六個字「蚵仔煎洋芋片」。後來才被發現，原來是老闆擔心小編太會講話惹出公關危機，因此規定他只能說這六字真言，「老闆說我嘴碎會引起公關危機，所以只准我說『蚵仔煎洋芋片』。」
原本大家對這種操作一頭霧水，但隨著小編開始大量海巡、搭配梗圖留言互動，「蚵仔煎洋芋片」逐漸成為Threads最洗腦的台詞。無論網友問什麼問題，小編幾乎都只回同一句，卻意外創造超高討論度。帳號創辦後短短7天就暴增2.4萬粉絲，總瀏覽數突破900萬，也帶動通路銷售成長，甚至讓「蚵仔煎洋芋片」關鍵字在Google Trends創下20年新高。
還有網友翻出過去華元Google評論中的經典回覆。一名消費者曾怒批蚵仔煎洋芋片份量太少、辣度不足，甚至嗆聲「垃圾食品公司，祝你們早早倒閉」。沒想到小編竟直接神回：「您好，洋芋片是垃圾食物沒有錯哦！請斟酌食用」，還不忘感謝指教。這段超誠實回覆也讓大批網友笑翻，直呼「終於知道為什麼老闆禁止他亂說話了」、「這小編到底怎麼還沒失業」。
除此之外，先前也有民眾質疑華元推出的「香煎荷包蛋風味洋芋片」明明成分沒有蛋，卻能吃出荷包蛋味道。對此，小編則幽默表示：「太陽餅沒有太陽，老婆餅沒有老婆，長頸鹿美語沒有長頸鹿，牛舌餅沒有牛舌，四神湯裡沒有神」，同時強調產品皆符合食品藥物管理署規範，再度靠神級回覆引爆網友朝聖。