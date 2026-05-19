在今年初引起廣泛討論的球員交易案中，休士頓太空人隊從舊金山巨人隊手中換來了台灣投手鄧愷威。隨著球季深入，這項原本被外界視為「補強深度」的操作，如今被證實是太空人總管布朗（Dana Brown）最精彩的決策之一。美國棒球節目《Foul Territory》日前在對談中公開內幕，揭露這筆交易背後的靈魂人物正是布朗本人，而鄧愷威出色的表現更讓巨人隊如今顯得有些尷尬。

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GM親自指名：「我要得到這個投手」

根據節目主持人查德勒·羅姆（Chandler Rome）透露，鄧愷威並非球探部門隨手挑選的選項，而是由總管布朗親自看中、指名要得到的投手。知情人士指出，這是一筆典型的「布朗式交易」，從早期的評估到春訓期間，布朗就不斷向外界強調鄧愷威具備進入大聯盟先發輪值的潛力，並堅持保留讓他擔任先發的靈活性。

這種精準的交易眼光，讓外界聯想到布朗當年發掘布蘭科（Ronel Blanco）的歷程——同樣是在不被看好的情況下，一眼相中其先發投手的資質，如今鄧愷威在球隊的成功，也證明這筆操作是正確的。

低成本收割戰力　鄧愷威成太空人救星

在這筆交易中，太空人隊僅僅付出了「一名低階捕手新秀」以及少許國際球員簽約金作為代價，卻換來了一位擁有多年合約控制權、能先發也能長中繼的優質投手。相比太空人今年冬天的其他投手引進案大多效益不彰，鄧愷威這筆操作顯得尤為成功。

太空人隊球團內部人士認為，鄧愷威擁有極高水準的「橫掃球（Sweeper）」，這顆武器球位移幅度之大，在大聯盟實屬頂尖。主持人泰勒·史塔福（Tyler Stafford）更直言：「他的橫掃球簡直噁心到不行！」

巨人捶心肝　鄧愷威成布朗政績

隨著鄧愷威在球季中持續繳出優異數據，不僅站穩太空人先發輪值，更成為球隊戰力調度的關鍵，對於當初放棄他的巨人隊而言，這筆交易如今看來無疑是「捶心肝」的虧損。

主持人總結道：「雖然今年對布朗來說面臨巨大績效壓力，但鄧愷威這筆交易絕對是他值得炫耀、且應當受到外界讚譽的重大政績（A feather in his cap）。」透過這次成功的補強，太空人不僅解決了投手深度不足的問題，更向全聯盟展示了如何在有限資源下，靠著精準的球探眼光，挖掘出扭轉乾坤的關鍵戰力。


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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...