NBA美國職籃（National Basketball Association）史上最偉大的控球後衛之一、「CP3」 保羅（Chris Paul），於今（14）日正式宣布結束其長達21年的職業籃球生涯。這位現年40歲的準名人堂球星，在多倫多暴龍隊傳出裁掉其合約後不久，隨即透過個人社群媒體發表感性聲明，證實自己將卸下球員身分。自2005年以選秀第4順位進入聯盟以來，保羅建立了一段極具統治力的傳奇旅程。他與洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）是NBA歷史上唯二達成「20000分、10000助攻」里程碑的球員。保羅生涯共計12度入選全明星賽、11度入選NBA最佳陣容，並寫下生涯場均16.8分、9.2助攻及4.4籃板的輝煌數據。保羅本季原先效力於洛杉磯快艇隊，但因球隊開季戰績不佳以及與教練團磨合問題，於12月起便淡出輪替陣容。他在2月5日交易截止日前被送至多倫多暴龍隊，但並未代表暴龍出賽。在第21個賽季中，保羅出賽16場，留下場均2.9分、3.3助攻的紀錄。他在聲明中寫道：「這是我寫過最難提筆的話，但21年後，我決定離開球場。這份章節雖然結束，但籃球將永遠存在於我的DNA中。」儘管保羅在其漫長生涯中未能奪下奧布萊恩（Larry O'Brien）冠軍獎盃，最接近的一次為2021年率領鳳凰城太陽打入總決賽，但其球場大腦與領導能力早已獲得全聯盟公認。他身為歷史上第11位效力達20個賽季的球員，其持久度與競技水準已足以名留青史。隨著保羅的退役，NBA也正式告別了一個由傳統純控衛主導的輝煌時代。全名： Christopher Emmanuel Paul綽號： CP3、控球之神（Point God）生日： 1985年5月6日身高/體重： 183公分 / 79公斤選秀： 2005年第1輪第4順位（紐奧良黃蜂）退役日期： 2026年2月13日生涯場均： 16.8分、9.2助攻、4.4籃板NBA史上第11位效力達20個賽季的球員。與 LeBron James 為歷史唯二達成「20000分+10000助攻」的球員。2005年選秀最後一位退役的現役球員。全明星賽： 12次入選。年度最佳陣容（All-NBA）： 11次入選。奧運金牌： 2面（2008北京、2012倫敦）。年度最佳新秀： 2006年。NBA 75大球星： 入選。紐奧良黃蜂（2005–2011）洛杉磯快艇（2011–2017、2025–2026）休士頓火箭（2017–2019）奧克拉荷馬雷霆（2019–2020）鳳凰城太陽（2020–2023）金州勇士（2023–2024）聖安東尼奧馬刺（2024–2025）多倫多暴龍（2026，未出賽即退役）