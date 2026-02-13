2026 農曆春節連假倒數計時，本週進入大掃除的「最後衝刺期」！面對家中厚重的布沙發、掛得高高的窗簾，以及積滿灰塵卻難以拆卸的紗窗，往往陷入「拆了裝不回、不拆又好髒」的崩潰循環。無毒教母譚敦慈指出，其實只要善用工具，這些「魔王級家具」根本不用拆，不僅能有效除蟎，還能省下請專人清潔動輒數千元的費用。
譚敦慈教戰：60度溫水洗織物 除蟎效果最好
譚敦慈在《健康2.0》節目中分享，家中舒適的布沙發與窗簾，往往是塵蟎最愛的溫床。對於來不及預約專業清潔的民眾，她推薦使用市售的「織物清洗機」，並掌握清潔關鍵：水溫設定在 60 度。
譚敦慈解釋，只有達到 60 度的水溫才能有效殺死塵蟎。操作時建議先用吸塵器吸除表面灰塵，再以清洗機進行高溫蒸洗；清洗後雖會微濕，只要將除濕機移至客廳中央強力運轉，或用熨斗熨乾耐熱材質即可。相比外面行情，單人布沙發清潔費約 1500 元起跳，自己動.手做，現省好幾千元紅包錢。
貓奴注意！這材質勿用清洗機 恐壞防水層
不過要注意，不少養寵家庭會購買「貓抓布」材質的沙發。家具品牌「MR. LIVING 居家先生」就曾在官網提醒，要避免用織物清潔機來清潔貓抓布沙發，因為過程中的噴水與強力吸塵操作，可能會損壞防潑水膜。只要用濕布輕輕擦拭或使用除塵紙吸附灰塵即可，減少對防潑水層的損害。
紗窗免拆洗！記者推「伸縮刷」高處免爬梯
搞定軟裝後，許多人最頭痛的就是「紗窗」。拆卸危險、水洗又沒地方晾，又怕拆了裝不回去，導致換季時空氣無法流通。其實同樣只要善用「紗窗清潔濕紙巾」或「紗窗專用清潔刷」等工具，紗窗不用拆下來洗，也能清潔得乾乾淨淨。
記者本身就是大創清潔用品的愛好者，針對家中挑高的落地窗紗窗，建議使用「紗窗專用濕巾」搭配「伸縮紗窗清潔刷」。這種組合不僅能保護脆弱的紗網不被弄破，伸縮桿設計更能輕鬆觸及天花板附近的紗窗頂部，完全不需要搬梯子爬上爬下。只要輕輕一嚕，陳年灰塵瞬間吸附，讓 2026 年的窗景瞬間透亮，輕鬆迎接嶄新的一年。
我是廣告 請繼續往下閱讀
譚敦慈在《健康2.0》節目中分享，家中舒適的布沙發與窗簾，往往是塵蟎最愛的溫床。對於來不及預約專業清潔的民眾，她推薦使用市售的「織物清洗機」，並掌握清潔關鍵：水溫設定在 60 度。
譚敦慈解釋，只有達到 60 度的水溫才能有效殺死塵蟎。操作時建議先用吸塵器吸除表面灰塵，再以清洗機進行高溫蒸洗；清洗後雖會微濕，只要將除濕機移至客廳中央強力運轉，或用熨斗熨乾耐熱材質即可。相比外面行情，單人布沙發清潔費約 1500 元起跳，自己動.手做，現省好幾千元紅包錢。
不過要注意，不少養寵家庭會購買「貓抓布」材質的沙發。家具品牌「MR. LIVING 居家先生」就曾在官網提醒，要避免用織物清潔機來清潔貓抓布沙發，因為過程中的噴水與強力吸塵操作，可能會損壞防潑水膜。只要用濕布輕輕擦拭或使用除塵紙吸附灰塵即可，減少對防潑水層的損害。
紗窗免拆洗！記者推「伸縮刷」高處免爬梯
搞定軟裝後，許多人最頭痛的就是「紗窗」。拆卸危險、水洗又沒地方晾，又怕拆了裝不回去，導致換季時空氣無法流通。其實同樣只要善用「紗窗清潔濕紙巾」或「紗窗專用清潔刷」等工具，紗窗不用拆下來洗，也能清潔得乾乾淨淨。