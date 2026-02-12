我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡2/12大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000013期）

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號

▲《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新2月12日（週四）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。（圖／記者葉政勳攝）

大樂透春節加碼登場！連送20天百萬紅包 今彩539終於跟進

▲2026年台彩春節加碼活動自2月12日開始至3月3日，將連續開獎20天，除了規劃480組100萬元「春節大紅包」與800組10萬元「春節小紅包」，今彩539今年也終於首度納入春節加碼行列。（圖／台彩官網www.taiwanlottery.com）

大樂透春節加碼大紅包、小紅包怎麼玩？規則一次看

▲民眾於活動期間購買大樂透，除原有頭獎外，還能同步挑戰春節大紅包與小紅包，等於一次投注就有3種獎項機會，中獎可能性同步放大。（圖／台彩官網www.taiwanlottery.com）

大樂透第115000013期今（12）晚開獎，本期頭獎為1億元，大樂透春節加碼活動同步開跑，自2月12日起至3月3日連續20天開獎，祭出480組100萬元「春節大紅包」與800組10萬元「春節小紅包」，總加碼規模達12億元；同時，今彩539今年也首度納入春節加碼行列，單注頭獎提高至1000萬元。大樂透每注售價50元，最晚須於當日晚間20時前完成投注，並自2月12日至3月3日每天晚間20時30分準時開出獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新2月12日（週四）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚好運是否降臨在身上！※派彩結果以資料為主。台彩宣布，2026年春節加碼活動自2月12日開始至3月3日，將連續開獎20天。今年加碼規模再升級，規劃480組100萬元「春節大紅包」與800組10萬元「春節小紅包」，整體加碼金額達12億元。民眾於活動期間購買大樂透，除原有頭獎外，還能同步挑戰春節大紅包與小紅包，等於一次投注就有3種獎項機會，中獎可能性同步放大。另一方面，邁入上市第20年的今彩539，今年終於首度納入春節加碼行列，同樣從2月12日開跑至3月3日，天天開獎，橫跨農曆春節與元宵節。加碼期間單注頭獎獎金由原本800萬元提高至1000萬元，單期頭獎總獎金上限也調整至3000萬元。大樂透採自選號碼方式投注，須從01至49號中任選6碼，每注50元。開獎時會先開出6個正選號碼，另加開1個特別號，共7碼構成當期中獎組合。若選中的6碼對中當期6個正選號碼其中3碼以上（含3碼），即可依規定兌領獎金；特別號則僅用於貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。加碼期間內，每期除原本獎號外，會另外自01至49號中隨機產生9個「春節大紅包」號碼，再從其餘40個號碼中抽出1個「春節小紅包」號碼，兩種紅包號碼不會重複。加開的9個號碼中，對中6碼即為中獎，每組獎金100萬元。如同一組號碼有2注以上中獎，獎金將依中獎注數均分。在加開9碼中對中5碼，且同時命中小紅包所開出的那1碼，即可獲得10萬元。若同組號碼出現多注中獎，同樣按注數比例分配該組獎金。