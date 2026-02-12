我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩「最熱門獎號」曝光！「24號」奪冠被台彩認證開330次

歷年來至今「第一區各獎區開出次數」前五名則依序為：「24號球」330次

「第二區各獎號開出次數」歷年來前五名依序則是：「02號球」265次

▲歷年來至今「第一區各獎區開出次數」前五名則依序為：24號球330次、03號球325次、38號球318次、14號球316次、04號球315次、05號球315次。（圖／台彩官網taiwanlottery.com）

115度「第一區各獎區開出次數」最熱門獎號依序是：「14號球」5次

115度「第二區各獎號開出次數」最熱門獎號熱門依序則是：「05號球」4次

▲115度​​​​​​​「第一區各獎區開出次數」最熱門獎號依序是：「14號球」5次、「17號球」4次、「34號球」4次、「37號球」4次（圖／台彩官網taiwanlottery.com）

威力彩頭獎得主也選它！24號球「20億獎號也有它」

當晚台彩開出威力彩第114000016期開獎號碼，第一區為「07、15、16、23、24、35」，第二區則是「02」，第一區亦可見「24號」出現

其採用自由選號搭配包牌方式下注，且使用「7組碰」投注方式，先是將第一區號碼分為選7組搭配，接著在第二區挑選3個號碼搭配，不僅可以選擇號碼，還能透過不同的組合增加中獎機率

▲威力彩頭獎在2025年2月24日衝上20億，當晚台彩公布開獎號碼，威力彩第114016期開獎號碼，第一區為「07、15、16、23、24、35」，第二區則是「02」（圖／全民i彩券YouTube）

威力彩玩法攻略懶人包！一注多少錢、怎麼選號、如何中獎一次看

▲威力彩頭獎今晚衝 7.7 億，內行揭露最強「800 元包牌」買法，並建議參考熱門球號增加中獎勝率。（圖／記者徐銘穗攝）

威力彩包牌3招一次看！高手全餐買法「抱走15.89億」

第一種為第一區6個號碼固定，將第二區號碼「01至08」全包；第二種為第一區及第二區號碼都浮動，對獎的號碼組數比較多，兩種價位皆為800元。

還有進階款5600元全餐買法，則是將第一區買下7組數字組合，每一組輪流搭配第二區01至08，總計共有56組號碼組合，中獎機率也更高