威力彩頭獎連續30期槓龜，威力彩頭獎獎金累積至13.5億天價，將於今（12）日晚間20時30分開出威力彩開獎號碼，不少人都希望試手氣成為今晚幸運兒，但威力彩獎號眾多，如何選號最容易中獎？根據台彩官網「冷熱門球號」統計顯示，威力彩第一區「24號球」至今已開出330次，中獎次數最高，2025年2月24日威力彩20億頭獎號碼，也可發現「24號球」出現，被認證是威力彩中獎神號。
威力彩「最熱門獎號」曝光！「24號」奪冠被台彩認證開330次
威力彩號碼眾多，號碼究竟如何選擇，一直是萬年熱門話題。根據台彩官網「冷熱門球號」數據顯示，歷年來至今「第一區各獎區開出次數」前五名則依序為：「24號球」330次、「03號球」325次、「38號球」318次、「14號球」316次、「04號球」315次、05號球315次；「第二區各獎號開出次數」歷年來前五名依序則是：「02號球」265次，「05號球」253次、「04號球」244次、「03號球」233次、「07號球」225次。
若以今年115度來看，截至目前為止，115度「第一區各獎區開出次數」最熱門獎號依序是：「14號球」5次、「17號球」4次、「34號球」4次、「37號球」4次；115度「第二區各獎號開出次數」最熱門獎號熱門依序則是：「05號球」4次、「03號球」2次、「04號球」2次、「01號球」1次、「02號球」1次、「06號球」1次、「07號球」1次。
威力彩頭獎得主也選它！24號球「20億獎號也有它」
值得一提的是，2025年2月24日威力彩頭獎獎金衝上20億，當晚台彩開出威力彩第114000016期開獎號碼，第一區為「07、15、16、23、24、35」，第二區則是「02」，第一區亦可見「24號」出現，當時由新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出頭獎，得獎者不只獨得頭獎獎金，甚至還中了2組貳獎、6組3獎、12注4獎，總計獎金高達20億2013萬942元。
台彩當時公布20億得主的選號方式，其採用自由選號搭配包牌方式下注，且使用「7組碰」投注方式，先是將第一區號碼分為選7組搭配，接著在第二區挑選3個號碼搭配，不僅可以選擇號碼，還能透過不同的組合增加中獎機率，當時就連台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏都驚訝表示「第一次看到！」
威力彩玩法攻略懶人包！一注多少錢、怎麼選號、如何中獎一次看
威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。
如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，但根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一，中獎機率相當低。
威力彩包牌3招一次看！高手全餐買法「抱走15.89億」
若想提升威力彩的中獎率，多數人會選擇透過「包牌方式」進行投注。威力彩包牌是指將威力彩數字組合全買下來，以此增加中獎機率，根據威力彩現行玩法，目前包牌方式主要分為兩種，第一種為第一區6個號碼固定，將第二區號碼「01至08」全包；第二種為第一區及第二區號碼都浮動，對獎的號碼組數比較多，兩種價位皆為800元。
除了一般的800元包牌法，還有進階款5600元全餐買法，則是將第一區買下7組數字組合，每一組輪流搭配第二區01至08，總計共有56組號碼組合，中獎機率也更高。威力彩在2022年7月27日開出威力彩史上最高頭獎獎金31.24億獎號，當時分別在台北和南投開出一注，其中台北市的中獎者就是利用5600元包牌方式中得，囊果頭獎頭獎以外，還中了6注參獎、42注肆獎，總計抱走15.89億元。
資料來源：台灣彩券官網
