📍2026赤馬年是什麼？

主要原因來自於天干「丙」和地支「午」，兩者同樣屬火，強烈火元素疊加，形成旺盛的「雙火」格局，雙火年份雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥

▲赤馬年擁有強烈火元素疊加，形成旺盛的「雙火」格局，雙火年份雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥，需特別留意五行調和。（圖／Gemini生成）

📍2026赤馬年為什麼不能穿紅色？

2026年屬於火氣極旺的馬年，命理上講求「宜潤不宜燥」，然而紅色屬火，過旺會帶來火氣與火爆，使得情緒不穩、人際關係出現問題，甚至引發居家危險等都是危機。

▲民眾通常認為過年就是要穿紅色，代表喜氣洋洋帶好運，但赤馬年講求「宜潤不宜燥」，紅色剛好屬火，過旺會帶來火氣與火爆。（圖／取自unsplash）

📍2026過年開運顏色有什麼？