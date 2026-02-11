2026年剛好是60年難得一遇的「丙午赤馬年」，赤馬年火氣極盛，為整體環境帶來急躁與衝突變數，行事與穿搭上得特別留意五行調和。根據命理師詹惟中表示，由於2026赤馬年火氣極旺，不建議在過年使用紅色的寢具或衣物，改穿「黑色、綠色、白色、黃色」4種顏色最佳，根據搭配可以累積能量、招來貴人、思緒清明、財運加持，有機會讓2026年整年有好運。
📍2026赤馬年是什麼？
在傳統的六十甲子紀年法中，丙午年每60年循環一次，上一次出現於1966年，下一次則剛好是2026年，其被稱為「赤馬年」或「紅馬年」，主要原因來自於天干「丙」和地支「午」，兩者同樣屬火，強烈火元素疊加，形成旺盛的「雙火」格局，雙火年份雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥，需特別留意五行調和。
📍2026赤馬年為什麼不能穿紅色？
民眾通常認為過年就是要穿紅色，代表喜氣洋洋帶好運，但命理師詹惟中警告，2026年屬於火氣極旺的馬年，命理上講求「宜潤不宜燥」，然而紅色屬火，過旺會帶來火氣與火爆，使得情緒不穩、人際關係出現問題，甚至引發居家危險等都是危機。
詹惟中建議，對顏色的選擇，包括衣服、床單、窗簾、枕頭套都要盡量避免用太多的紅色，以免造成情緒不穩定，但強調不要過度的緊張，也並非完全不能使用，只是一個建議與分析，保持乾淨與清香才是最重要的。
📍2026過年開運顏色有什麼？
🟡2026開運顏色「黑」：黑色代表水，有著穩如泰山、藏風聚氣之意，具有安定人心效果，還有累積能量等功效，若新的一年穿上它能讓你站穩腳跟、安心發展。
🟡2026開運顏色「綠」：綠色代表木，有著綠樹、生機蓬勃等含意，穿上綠色有機會招來貴人相助，對於想要精進人際關係、拓展人脈的人來說最適合，也能藉此讓事業運有進一步發展。
🟡2026開運顏色「白」：白色代表清淨通透、運勢清明，白色可以讓個人運勢保持清淨，淨化周圍混濁的氣場，新年到來依舊可以保持思緒清明。
🟡2026開運顏色「黃」：黃色代表財氣傍身，福運加持，能替穿戴者提升財運，精準捕捉正財與偏財，讓新的一年更明亮耀眼、賺更多。
資料來源：詹惟中
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
