今（11）天是農曆十二月廿四「送神日」，這天不僅要備妥甜食讓灶神「上天言好事」，謝沅瑾、楊登嵙、小孟老師及廖大乙等專家更齊聲示警，送神後的「清屯（又稱清囤）」務必小心！若清理香爐時做錯「這步驟」——直接傾倒香灰，恐將整年財運倒光光。《NOWNEWS今日新聞》整理 2026送神懶人包，從吉時、口訣到禁忌一次掌握。
2026 送神時間與清屯吉時：這幾個時段最靈驗
俗話說「送神早、接神晚」，意指送神要越早越好，讓神明能早點回天庭「卡位」領賞，說好話的時間也比較充裕。送灶神時間究竟何時最好？
名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，送神儀式最好在農曆十二月廿四日（2/11）的清晨子時（23:00-01:00）就開始，最晚也不要超過午時（11:00-13:00）。一旦送完神，緊接著就能進行一年一度的「清屯」，也就是神明廳的大掃除。
• 最佳送神時間： 2026年2月11日（三）凌晨子時起至中午前。
• 清屯時間 2026： 送完神後即可開始，建議在除夕前完成。
清屯禁忌與步驟：神像、香爐清潔不能隨便
送神後的「清屯」是整場儀式的重頭戲，也是本次懶人包強調「這步驟不能省」的關鍵所在。許多民眾習慣將香爐拿起來「倒掉」香灰，這在民俗上可是大忌。
命理專家謝沅瑾與廖大乙不約而同提醒，香爐代表家中的「財庫」，若直接將香爐拿起來傾倒，象徵把家裡的財庫倒空、引發漏財危機。
👉專家傳授清屯重點：
• 先神明後祖先： 順序不可顛倒，要先清理神明金身與香爐，再清理祖先牌位與公媽爐。
• 香爐忌「倒爐」： 請使用全新的湯匙或專用小鏟子，將香灰一匙一匙舀出過篩，去除雜質與斷掉的香腳，保持香爐約八分滿。
• 神像忌水洗： 原則上用全新的軟毛刷揮去灰塵即可，若真有髒汙，可用乾布輕擦，切忌直接用水沖洗神像臉部。
• 特殊情況： 廖大乙特別提醒，若家中過去一年曾辦喪事（未滿對年），則不宜進行送神與清屯，保持現狀即可，以免驚擾亡靈。
送神供品準備清單：灶神最愛「甜」這一味
既然要請灶神回天庭幫忙說好話，送神供品準備的策略就是「吃甜甜」。楊登嵙老師建議，供品要以「甜、黏」為主，目的是要「黏住」灶神的嘴，讓他無法說壞話，或者因為吃到甜頭而滿口好話。
除了甜點，小孟老師也建議，送神日供品建議準備「5水果」，象徵五路招財。推薦選擇諧音寓意好的水果：香蕉（招）、李子（你）、梨子（來）、鳳梨（旺）、柿子（市／事），代表「招你來旺市」或事事如意。此外，小孟老師也補充，除了灶神，也要準備給灶神坐騎（神馬）的糧草，展現對神明部屬的體貼，禮數周全更能獲得庇佑。
👉必備供品建議：
• 主食： 甜湯圓（3碗）、發粿（象徵發財）。
• 甜點： 麥芽糖、冬瓜糖、花生糖、龍眼乾（重點是要夠甜、夠黏）。
• 神馬專屬： 乾草、黃豆、胡蘿蔔（亦可準備清水）。
• 金紙： 四色金（壽金、刈金、福金、大百壽金）與「甲馬」。
送神口訣怎麼說？掌握「這 3 點」讓灶神回天庭美言
供品擺好了，香點了，到底該跟神明說什麼？許多民眾怕說錯話反而失禮。其實送神口訣怎麼說並不難，重點在於報上姓名與祈求的內容。
小孟老師建議，心誠則靈，口訣中要明確提到希望神明「上天言好事」，並感謝這一年的照顧。
祭拜結束後的燒金紙環節，也有學問。除了傳統的壽金、刈金、福金之外，送神日最特別的就是要燒「甲馬」。甲馬紙上印有盔甲與馬匹，是神明的交通工具。
👉正確燒金紙順序：
1. 先燒大百壽金、壽金、刈金、福金（給神明與灶神）。
2. 最後才燒甲馬（讓神明啟程出發）。
送完神還要拜拜嗎？關於接神的後續 QA
這是網路上搜尋熱度最高的問題之一：「送神後，家裡就沒神了嗎？還需要拜拜嗎？」
對此，民俗專家解釋，送神是送「灶神」與諸神回天庭述職，但家中的神位並非完全真空，仍有神明的兵將留守。不過，從送神後到大年初四「接神」這段期間，被視為神明的「年假」。
Q：送神後還要早晚燒香嗎？
A： 習俗上這段時間可以暫停早晚燒香，讓神位休息，直到正月初四接神後恢復。但若習慣每天請安，或初一想祭拜祖先，依然可以照常進行，並無禁忌。
Q：接神是什麼時候？
A： 俗話說「送神早、接神晚」，2026年的接神日是2月21日（農曆正月初四）。接神通常在下午進行，象徵迎接財氣與好運回歸。
過年前拜拜時程表：從送神到開工的重點記起來
為了讓大家不錯過任何一個求好運的時機，以下整理了2026 赤兔馬年過年前後的重點拜拜時程：
• 2/11（十二月廿四）： 送神、清屯（大掃除）。
• 2/16（除夕）： 下午祭拜地基主、傍晚祭拜祖先（圍爐前）。
• 2/17（正月初一）： 走春拜年，到廟裡祈福。
• 2/21（正月初四）： 接神、迎灶神（下午時段佳）。
• 2/22（正月初五）： 開工、迎財神。
資料來源：謝沅瑾、楊登嵙、小孟老師、廖大乙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
