無黨籍原民立委高金素梅遭台北地檢署鎖定偵辦詐領立院助理費、詐領協會補助款以及未經許可輸入防疫物資等3案，兵分30路搜索並約談18人；同案被告、屏東縣議員越秋女在自己的賄選案官司中曾證實，2022年疫情期間「有人捐助快篩試劑至高金素梅立委辦公室，我擔任志工負責發送」，因此檢調懷疑高金素梅違反《醫療器材管理法》，其實她涉案事證從個人的Youtube頻道便可略知一二，當年高金素梅多次拍下親送口罩、酒精等物資給選民的畫面，影片裡的中製快篩試劑經比對外觀即為「廈門寶太生物科技有限公司」所生產的「新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒」，高金素梅當時的防疫夥伴除了幕僚、各地原民議員，也可以看到今日發文力挺高金素梅的國民黨立委羅智強。
2022年高金素梅為協助偏鄉防疫「補破網」，創設「人間有情社會有愛」平台，邀請各界募捐快篩試劑跟N95口罩，只要是原鄉地區的居民都可以領取；越秋女當時是高金素梅的南區服務處助理及志工，為高金素梅轉發口罩、快篩等防疫物資。
越秋女參選縣議員涉嫌行賄案（已獲判無罪確定）中，有證人提及「高金素梅表示該批快篩係由企業捐贈」，檢方追查，快篩試劑來源是廈門寶太生物科技有限公司。
桃園市政府前年（2024）曾參訪廈門寶太生物科技有限公司，並在考察報告中介紹這家公司年營業額達155億人民幣，曾獲得中國製造業民營企業500強、福建省優秀民營企業、福建省工業龍頭企業等獎項，並強調寶太公司是海外第一個免費捐獻台灣共380萬人份新冠病毒抗原檢測試劑盒的企業，總市價高達3.8億元新台幣。
寶太生物科技的快篩試劑外盒為上下藍綠色、中襯白底，上方有「BIOTIME」字樣並加註「緊急使用」的警語；高金素梅YT頻道中至少兩支影片拍到同款快篩試劑，其中2022年6月4日她和當時有意參選桃園市長的羅智強，一起前往桃園龍潭的原住民傳統農耕示範區，也是將這款中製快篩送到民眾手上。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
