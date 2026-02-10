我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高金素梅在疫情期間發起「人間有情社會有愛」活動，募集口罩及快篩試劑，轉送給原鄉地區民眾。（圖／翻攝高金素梅Youtube頻道）

▲檢調偵辦高金素梅3案，其中一件與中製快篩有關，她涉嫌違反醫療器材管理法。（圖／翻攝高金素梅Youtube頻道）

▲高金素梅疫情期間募集的快篩試劑（上），經比對外盒即為（下）廈門寶太生物科技有限公司的新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒。（圖／翻攝高金素梅YT頻道及新福建日報）

無黨籍原民立委高金素梅遭台北地檢署鎖定偵辦等3案，兵分30路搜索並約談18人；同案被告、屏東縣議員越秋女在自己的賄選案官司中曾證實，2022年疫情期間「，我擔任志工負責發送」，因此檢調懷疑高金素梅違反《醫療器材管理法》，其實她涉案事證從個人的Youtube頻道便可略知一二，當年，高金素梅當時的防疫夥伴除了幕僚、各地原民議員，也可以看到今日發文力挺高金素梅的國民黨立委羅智強。2022年高金素梅為協助偏鄉防疫「補破網」，創設「人間有情社會有愛」平台，邀請各界募捐，只要是原鄉地區的居民都可以領取；越秋女當時是高金素梅的南區服務處助理及志工，為高金素梅轉發口罩、快篩等防疫物資。越秋女參選縣議員涉嫌行賄案（已獲判無罪確定）中，有證人提及「」，檢方追查，快篩試劑來源是廈門寶太生物科技有限公司。桃園市政府前年（2024）曾參訪廈門寶太生物科技有限公司，並在考察報告中介紹這家公司年營業額達155億人民幣，曾獲得等獎項，並強調寶太公司是，總市價高達3.8億元新台幣。寶太生物科技的快篩試劑外盒為；高金素梅YT頻道中至少兩支影片拍到同款快篩試劑，其中2022年6月4日她和當時有意參選桃園市長的羅智強，一起前往桃園龍潭的原住民傳統農耕示範區，也是將這款中製快篩送到民眾手上。