LiSA演唱會遠大抽票結果公布 3方式查詢中獎辦法

第一是簡訊

第二是E-mail

第三也是最保險的方式，就是直接登入Ticket Plus遠大售票會員帳號，到會員訂單頁面看狀態，只要你的訂單顯示「待繳款」，恭喜你，那就是中了