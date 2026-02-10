日本搖滾歌姬LiSA確定於2026年6月19日、20日站上台北小巨蛋開唱，這次的演唱會《LiVE is Smile Always～15～ in Taipei》採用Ticket Plus遠大售票系統實名登記抽選制，今（10）日中午12點公布中獎結果，中選者可從手機簡訊、E-mail，或至Ticket Plus遠大售票的「會員訂單頁面」查詢，若頁面顯示「待繳款」就代表中獎，且必須在2月11日（星期三）中午12點前完成付款，逾期直接視同放棄，票不會幫你留，這篇直接幫你一次整理清楚，避免一堆人抽完還在問是不是自己沒中。
LiSA演唱會遠大抽票結果公布 3方式查詢中獎辦法
LiSA台北小巨蛋演唱會的售票方式很單純，只透過Ticket Plus遠大售票的實名登記抽選制，登記時間從2月5日中午12點一路到2月8日晚上7點，期間只要完成登記就算參加抽選，完全不需要先刷卡，也不會先扣錢，抽選結束後由系統統一處理，中不中完全看運氣。
很多人最容易卡關的就是「我到底有沒有中」，這次中獎通知一共有三個地方會出現，第一是簡訊，第二是E-mail，第三也是最保險的方式，就是直接登入Ticket Plus遠大售票會員帳號，到會員訂單頁面看狀態，只要你的訂單顯示「待繳款」，恭喜你，那就是中了，可以準備刷卡；如果訂單什麼都沒有、也沒收到通知，那就是沒中，系統不會特地再寄一封跟你說你沒抽到。
中獎之後要注意的是繳費期限，這次給的時間不長，必須在2月11日中午12點前完成付款，限時24小時，只要超過時間沒結帳，系統就會直接判定你放棄購票資格，票會回到系統重新釋出，主辦不會幫忙延，也不接受任何理由補救。
實名制部分也再幫大家劃重點，演出當天入場一定會核對購票本人有效證件正本，資料填錯就等於自己把票丟掉，而且超過實名制資料修改時間後，填寫錯誤一律不接受更改，不管是名字打錯、證件號碼填錯，現場都不會通融，另外如果被查到冒用他人資料登記，主辦跟售票單位都有權直接取消訂單與抽選資格，這點不是警告，是實際會執行的規定。
📌LiSA台北小巨蛋演唱會售票方式、遠大實名登記抽票
售票系統：Ticket Plus遠大售票
售票方式：實名登記抽選
登記、查詢中獎頁面：reurl.cc/AbNAv8
登記時間：2026年2月05日（四）12：00 ~ 2026年2月8日（日）19：00
結果公布：2026年2月10日（二） 12：00 起陸續發送 Email、簡訊通知
繳費期限：2026年2月11日（三）12：00 止
中獎查詢：
1.會寄簡訊
2.會寄E-mail
3.至Ticket Plus遠大售票的「會員訂單頁面」，顯示「待繳款」就代表中獎
⚠️收到中選通知、購票資格後需於規定時間內付款，未於期限內付款結帳，視同放棄購票資格。未中選者不另行通知。
📌LiSA台北小巨蛋演唱會實名制相關規定
⚠️演出入場將核對購票本人的有效證件正本，若填寫不符以上規定將視同放棄入場權益。
⚠️若超過實名制資料修改時間，填寫有誤者將不接受任何形式變更，請務必確認資料填寫正確。
⚠️若有冒用他人資料登記者，主辦和售票單位有權取消該登記訂單和抽選資格。
資料來源：FB
