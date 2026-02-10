根據NBA美國職籃（National Basketball Association）記者沃伊克（Dan Woike）今（10）日報導，聯盟已正式針對奧克拉荷馬雷霆展開調查。原因在於上週對陣馬刺的「全美直播」重頭戲中，雷霆隊竟有高達10名標準合約的球員缺席，全場僅靠8人苦撐，其中還包含3名簽雙向合約的球員。若調查證實雷霆涉及非法輪休，恐將面臨聯盟開出的天價罰單。
雖然傷病是比賽的一部分，但全隊核心在同場全美直播賽事「集體掛傷」，引發外界質疑球隊是否有意採取新策略以換取明星球員的喘息空間。
近年來，聯盟針對「明星球員出勤」的執法力度逐年攀升。2025年3月，猶他爵士隊因頻繁安排馬爾卡寧（Lauri Markkanen）輪休遭罰10萬；而亞特蘭大老鷹更曾因崔楊（Trae Young）缺席NBA盃賽事，在經過醫師評估認定「符合出賽標準」後，被判定違規同樣收到罰單。
目前雷霆隊官方尚未對此調查發表正式消息，但隨著西部季後賽排位賽進入白熱化，雷霆「豪華」的傷兵名單無疑已經成為聯盟紀律委員會眼中的重點查緝對象。
核心齊坐板凳！雷霆全美直播傷兵名單太滿引質疑該場比賽發生於1月5日，雷霆在客場以106：116不敵馬刺。然而令聯盟高層疑惑的是，雷霆15人名單中僅5人健康，多位核心球星全在傷兵名單內，且傷情「五花八門」。像是「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）是腹部拉傷、卡魯索（Alex Caruso）則是右內收肌受傷，霍姆格倫（Chet Holmgren）也 腰背痙攣。
罰款累犯名單！騎士、老鷹、爵士都曾踩紅線事實上，NBA為了保障轉播合約的收視品質，對全美直播賽事的球員出賽規定極其嚴苛，本季克里夫蘭騎士隊就曾兩度「觸法」。去年11月先是因米契爾（Donovan Mitchell）與莫布里（Evan Mobly）無故缺席被罰10萬美元；隨後更因安排加蘭（Darius Garland）在非直播場次出賽、卻在全美直播場次無故缺席，遭聯盟重罰25萬美元。
76人也曾中標！雷霆若違規罰款將從10萬美元起費城76人隊去年10月也曾因教練納斯（Nick Nurse）與高管對恩比德（Joel Embiid）傷情的發言不當，遭罰10萬美元。根據現行規定，若雷霆隊此次被證實違反政策，罰款金額將從10萬美元起跳，若被視為累犯，單場最高罰款恐衝破百萬美元。
