隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日落下帷幕，各支爭冠球隊正將目光轉向買斷市場（Buyout market），試圖為下半球季進行最後的戰力升級。其中最受矚目的目標莫過於「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），他在截止日前被克里夫蘭騎士交易至猶他爵士後，隨即與球團達成買斷協議。原本被視為簽約領跑者的金州勇士，現在正面臨強大競爭，丹佛金塊正準備強勢介入。
勇士補強策略現變數 內部提拔占名額
根據《Clutch Points》記者希格爾（Brett Siegel）的報導，消息人士指出勇士與金塊兩支西區強權，都急需在後場補進一名具備豐富經驗的組織者。原本各界普遍看好鮑爾加盟灣區，但資深內幕記者史坦（Marc Stein）透露，勇士的計畫可能已經改變。
史坦指出，勇士近期決定將表現優異的斯賓瑟（Pat Spencer）從雙向合約轉為NBA正式合約，這一舉動占用了球隊寶貴的名額。由於陣容空間受限，加上勇士高層對鮑爾長期的傷病史仍有顧慮，這給了其他競爭對手可趁之機。
金塊急尋莫瑞備案 鮑爾體檢報告成關鍵
在勇士意願出現動搖之際，丹佛金塊已展現出強烈意圖。根據雅虎體育記者費雪（Jake Fischer）的消息，金塊目前正積極審視鮑爾的體檢報告，希望能評估這位28歲控衛的健康狀況，是否足以應付季後賽的高強度對抗。
鮑爾對金塊的潛在價值，能在防守端提供身高優勢，減輕莫瑞（Jamal Murray）的體能消耗。另外可以幫助第二陣容進行組織，提供金塊板凳群最缺乏的傳球視野與節奏掌控；而且他也能拉開空間，鮑爾本季表現穩定，其外線威脅能讓約基奇（Nikola Jokic）擁有更多進攻空間。
聯盟多隊觀望 傷病史仍是最大阻礙
雖然鮑爾職業生涯多次受到膝蓋傷勢困擾，但本季在受傷前的表現已證明其戰術價值依然極高。目前除了金塊與勇士外，據傳也有多支東區球隊正在諮詢他的傷情。
由於買斷市場的球員簽約截止日迫在眉睫，鮑爾的最終歸宿預計將在明星賽前後揭曉。金塊是否能成功「攔胡」奪下這位後場大將，將直接影響西區頂端的競爭格局。
消息來源：Clutch Points
