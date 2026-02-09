我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩包牌「中獎率最高買法」！幸運兒直接抱走15.89億獎金

其中台北市中獎者利用5600元包牌方式抱走大獎，不僅中了頭獎，還包括6注參獎、42注肆獎，總計抱走15.89億高額獎金。

▲彩券行威力彩包牌有幸運全餐（成本800元分2種玩法）以及「超級全餐（成本5600元）」可選擇，總共3種玩法。（圖/記者黃韻文攝）

威力彩5600元包牌法是什麼？數學老師試算認證：中獎率高

但5600元包牌買法中獎率更高，其採用「第一區38個號碼分成7組，並搭配全包第二區號碼」，下注金額5600元，中獎機率瞬間提升至33萬分之一，約0.000003，比起800元包牌法更有機會中獎。

▲5600元包牌買法中獎率高，其採用「第一區38個號碼分成7組，並搭配全包第二區號碼」，下注金額5600元，中獎機率瞬間提升至33萬分之一，約0.000003，比起800元包牌法更有機會中獎。。（圖／翻攝李祥數學YouTube）

威力彩包牌新玩法！神人這樣買中20億震撼台彩

採用自由選號加包牌方式下注，且使用「7組碰」投注方式，先是將第一區號碼分為選7組搭配，接著在第二區挑選3個號碼搭配

▲去年誕生一位威力彩20億頭獎得主，其採用自由選號加包牌方式下注，第一區7組碰，第二區只挑3個的罕見包牌法，晉升加入億萬富翁行列。（圖／記者徐銘穗攝）

首先是在第一區只選7個號碼，將其分成7組組合，每組搭配第二區所挑的3個號碼，總計投注21組，總花費2100元，中獎機率為100萬分之一，換算下來有0.000001，雖然中獎率比5600元包牌法低，但比起800元包牌或一般選號來得有機會中獎

▲威力彩20億頭獎得主的包牌手法較為罕見，先是在第一區只選7個號碼，將其分成7組組合，每組搭配第二區所挑的3個號碼，總計投注21組，總花費2100元，中獎機率為100萬分之一，換算下來有0.000001。（圖／李祥數學YouTube）

威力彩包牌怎麼玩？「包牌3買法」攻略火速看