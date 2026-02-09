威力彩連續29期槓龜，威力彩頭獎獎金上看11.5億天價，今（9）日晚間8時30分將開出威力彩最新一期獎號，不少彩迷都希望能在今晚成為億萬富翁，開始嘗試使用威力彩包牌法，希望讓中獎機會更多。據悉，過去曾有威力彩頭獎得主透過「包牌5600元全餐買法」，抱走頭獎獎金15.89億元，經過知名數學老師李祥試算後也認證，其中獎機率高達0.000003，比起單注下注、800元包牌法都來得高。
威力彩包牌「中獎率最高買法」！幸運兒直接抱走15.89億獎金
威力彩包牌是不少內行彩迷會採取的下注方式，以此增加中獎機率。在2022年7月27日當晚，威力彩開出史上最高頭獎獎金31.24億，當時台彩公布開獎結果，頭獎出現在台北大安區「彩盈寶彩券商行」和南投縣竹山鎮「大運發商行」，兩注均分各得15.62億元，其中台北市中獎者利用5600元包牌方式抱走大獎，不僅中了頭獎，還包括6注參獎、42注肆獎，總計抱走15.89億高額獎金。
威力彩5600元包牌法是什麼？數學老師試算認證：中獎率高
針對威力彩包牌中獎率，數學老師李祥過去在個人YouTube頻道解釋，根據台灣彩券威力彩現行規則，威力彩的選號區主要分為兩個區塊，第一區需從38個號碼中選出6個，再從第二區8個號碼中選1個，累計超過2200萬組合，中獎機率大約只有0.00000005，十分不好中獎。
但包牌方式可以讓中獎機率提升，一般常見800元包牌方式，其採「第一區號碼固定或電選，第二區包牌」，投注金額為800元，中獎率約為250萬分之一，換算下來提高成0.0000004；但5600元包牌買法中獎率更高，其採用「第一區38個號碼分成7組，並搭配全包第二區號碼」，下注金額5600元，中獎機率瞬間提升至33萬分之一，約0.000003，比起800元包牌法更有機會中獎。
威力彩包牌新玩法！神人這樣買中20億震撼台彩
值得一提的是，去年威力彩包牌還出現新玩法，在2025年2月24日頭獎獎金上看20億，當晚台由新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出，得獎者不僅一注獨得，還囊括了2組貳獎、6組3獎、12注4獎，獎金總計20億2013萬942元。
事後台彩公布得主的中獎手法，採用自由選號加包牌方式下注，且使用「7組碰」投注方式，先是將第一區號碼分為選7組搭配，接著在第二區挑選3個號碼搭配，不僅可以選擇號碼，還能透過不同的組合增加中獎機率。
數學老師李祥曾說明，20億頭獎得主的包牌手法較為罕見，首先是在第一區只選7個號碼，將其分成7組組合，每組搭配第二區所挑的3個號碼，總計投注21組，總花費2100元，中獎機率為100萬分之一，換算下來有0.000001，雖然中獎率比5600元包牌法低，但比起800元包牌或一般選號來得有機會中獎。
李祥進一步解釋，台彩「貳獎」約總獎金15％均分，20億得獎者因第二區號碼僅有選3個，一組中得頭獎，另兩組未中頭獎之組合均為貳獎，因此20億頭獎得主除了頭獎獎金以外，還可以額外得到「24/84的15％總獎金」。但李祥也提醒民眾，不管是什麼包牌方式適當即可，購買彩券量力而為，謹慎評估個人財務狀況，千萬不要過度投注。
威力彩包牌怎麼玩？「包牌3買法」攻略火速看
為了中得威力彩大獎，多數人會選包牌方式進行投注。威力彩包牌就是指將威力彩數字組合全買下來的意思，以此增加中獎機率，根據威力彩現行玩法，目前包牌方式主要分為兩種，第一種為第一區6個號碼固定，將第二區號碼「01至08」全包；第二種為第一區及第二區號碼都浮動，對獎的號碼組數比較多，兩種價位皆為800元。
除了一般的800元包牌法，還有進階款5600元全餐買法，則是將第一區買下7組數字組合，每一組輪流搭配第二區01至08，總計共有56組號碼組合，中獎機率也更加高，若民眾金錢狀況尚有餘力，可以參考此種方法。
