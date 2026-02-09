中央氣象署表示，周一（2月9日）白天寒流遠離，周二（2月10日）回溫，周三、周四（2月11日至2月12日）有冷空氣導致北東高溫稍降，周四白天之後溫度回升；未來一周各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部部分時段偶飄雨，可以計劃年前打掃工作，迎接新的一年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天天氣：清晨低溫不到10度　寒流白天遠離

2月9日今天天氣，氣象署指出，水氣較少，風向轉為偏東風，各地多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨；清晨低溫在西半部、東北部9至11度，花東12至13度。

白天高溫北部、東半部為16至18度，東南部、中南部20至22度；除澎湖之外，各縣市局部沿海或空曠地區在清晨都有10度左右或以下低溫發生的機率，尤其是中部以北、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長。

▲今天深夜至周一清晨，寒流預估最低溫在北部、宜蘭5至10度，中部、台南、花蓮7至10度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今天深夜至周一清晨，寒流預估最低溫在北部、宜蘭5至10度，中部、台南、花蓮7至10度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏

環境部提及，白天起寒流稍減弱，環境風場為東北風至偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天天氣：早晚溫差大　全台多雲到晴

2月10日明天的天氣，氣象署說明，各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。西半部、宜花12至15度，台東16度，高溫北部22度，中部、東半部22至24度，南部26度。

▲氣象署表示，未來一周各地多雲到晴，適合計劃年前打掃工作。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署表示，未來一周各地多雲到晴，適合計劃年前打掃工作。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：周三鋒面通過　冷空氣短暫襲台

氣象署提及，周三、周四清晨會有鋒面通過台灣，後續冷空氣南下，強度落在東北季風和大陸冷氣團之間，基隆北海岸、東半部降雨機率增加，大台北平地及北部山區也偶有飄雨，其它地區多雲到晴， 󠀠氣溫變化不大，只有北部、東半部白天高溫略降。

林定宜提及，周四白天冷空氣減弱、水氣減少，降雨範圍縮小至東半部、恆春半島有局部雨勢，其它地區多雲到晴；周五至小年夜（2月13日至2月15日）全台天氣穩定，日夜溫差大，僅花東、恆春半島偶有零星雨。

▲周三、周四鋒面通過，基隆北海岸、東半部降雨機率增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周三、周四鋒面通過，基隆北海岸、東半部降雨機率增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署環境部

相關新聞

寒流5度何時回暖？春節年假前一周天氣一次看　除夕冷空氣再襲台

氣象署低溫特報！21縣市跌破10度　新竹、苗栗、宜蘭今晚恐剩6度

日本、韓國天氣小心了！東京-2度、首爾-14度　年假出國恐碰大雨

今晚急凍5度！寒流「威力最強時段」來了　周三再挑戰大陸冷氣團