中央氣象署表示，周一（2月9日）白天寒流遠離，周二（2月10日）回溫，周三、周四（2月11日至2月12日）有冷空氣導致北東高溫稍降，周四白天之後溫度回升；未來一周各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部部分時段偶飄雨，可以計劃年前打掃工作，迎接新的一年。
今天天氣：清晨低溫不到10度 寒流白天遠離
2月9日今天天氣，氣象署指出，水氣較少，風向轉為偏東風，各地多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨；清晨低溫在西半部、東北部9至11度，花東12至13度。
白天高溫北部、東半部為16至18度，東南部、中南部20至22度；除澎湖之外，各縣市局部沿海或空曠地區在清晨都有10度左右或以下低溫發生的機率，尤其是中部以北、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，白天起寒流稍減弱，環境風場為東北風至偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：早晚溫差大 全台多雲到晴
2月10日明天的天氣，氣象署說明，各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。西半部、宜花12至15度，台東16度，高溫北部22度，中部、東半部22至24度，南部26度。
一周天氣：周三鋒面通過 冷空氣短暫襲台
氣象署提及，周三、周四清晨會有鋒面通過台灣，後續冷空氣南下，強度落在東北季風和大陸冷氣團之間，基隆北海岸、東半部降雨機率增加，大台北平地及北部山區也偶有飄雨，其它地區多雲到晴， 氣溫變化不大，只有北部、東半部白天高溫略降。
林定宜提及，周四白天冷空氣減弱、水氣減少，降雨範圍縮小至東半部、恆春半島有局部雨勢，其它地區多雲到晴；周五至小年夜（2月13日至2月15日）全台天氣穩定，日夜溫差大，僅花東、恆春半島偶有零星雨。
資料來源：中央氣象署、環境部
