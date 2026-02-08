過年前寒流21縣市低溫特報，中央氣象署表示，「威力最強時段」今晚明晨北台灣、宜蘭「最冷下探5度」。《NOWNEWS今日新聞》幫大家挖出保暖UNIQLO羽絨外套不只一款「急降1000元」，PUFFTECH輕暖科技長大衣也現省千元，發熱衣HEATTECH刷毛高領T恤低至390元，快搶貨禦寒；還有新春特別優惠送新春納福米、馬年紅包袋一次看。NET表示，零碼出清一件就7折，官網結帳滿888元免運費。
過年前換新衣，先留意寒流來襲，中央氣象署發布最新21縣市低溫特報，表示「威力最強時段」於今天深夜至周一清晨（2月9日）北台灣、宜蘭「最冷下探5度」。
UNIQLO：羽絨外套、大衣「急降1000元」！
幫大家挖出保暖UNIQLO羽絨外套不只一款「急降1000元」， PUFFTECH輕暖科技長大衣也現省千元，快搶貨禦寒。提醒大家，不少單品特價時間只到2月12日，要入手要快喔。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦保暖外套清單：
◾️現省1000元！478578「男女適穿 無縫羽絨短版外套」特價2490元（原價3490元）
◾️現省1000元！479212「女裝 蓬鬆羽絨外套（NANODESIGN）」特價1990元（原價2990元）
◾️現省1000元！479209「女裝 PUFFTECH輕暖科技長大衣」特價1990元（原價2990元）
◾️現省1000元！479764「女裝 PUFFTECH輕暖科技短版外套」特價1490元（原價2490元）
◾️現省1000元！479411「男女適穿 PUFFTECH輕暖科技布勞森外套」特價1490元（原價2490元）
◾️下殺免千元！472294「男裝 特級極輕羽絨背心」特價990元（原價1490元）
◾️下殺免千元！478573「女裝 PUFFTECH輕暖科技背心」特價990元（原價1490元）
◾️現省700元！485476「男裝 PUFFTECH輕暖科技外套（方形壓紋）」特價1290元（原價1990元）
◾️現省500元！478571「女裝 PUFFTECH輕暖科技連帽外套」特價1490元（原價1990元）
UNIQLO：高領發熱衣低至390元！長襪、手套、毛帽99元起
不想再添購外套的民眾，也可鎖定實穿發熱衣HEATTECH刷毛高領T恤低至390元，還有長襪、手套、毛帽等保暖小物，也都降價了。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦保暖小物清單：
◾️下殺99元！479556「男裝 HEATTECH絨面長襪」特價99元（原價190元）
◾️470356／478623「童裝 HEATTECH U領T恤（九分袖）」特價249元（原價290元）
◾️現省100元！478303「男女適用 HEATTECH羅紋毛帽」特價290元（原價390元）
◾️現省200元！479248「女裝 HEATTECH手套」特價390元（原價590元）
◾️現省200元！479608「女裝 HEATTECH刷毛高領T恤（長袖）」特價390元（原價590元）
◾️現省100元！481442「男裝 HEATTECH極暖 喀什米爾混紡高領T恤（九分袖）」特價590元（原價690元）
UNIQLO：新春特惠活動！滿額贈新春納福米、馬年紅包袋
UNIQLO表示，現在還有新春特惠加碼滿額贈品一次看：
◾️2月6日至2月12日，單筆消費滿1500元，贈送「新春納福米」乙包（來自花蓮富里樂米穀場，贈每日限量、送完為止)。
◾️2月9日起，UNIQLO實體店舖或網路商店單筆消費一件指定DISNEY／MAGIC FOR ALL商品（包含UT印花T恤、印花休閒上衣、玩偶），即贈「玩具總動員系列馬年紅包袋」1組（實體門市可累贈，網路商店限單筆消費獲贈1組贈品恕不累贈；詳情請以實體店舖或網路商店公告為準；贈品每日限量、送完為止）。
NET：零碼出清一件7折！官網結帳滿888元免運費
NET表示，即日起，零碼出清一件就有7折優惠，包括小熊繡布刷毛棒球外套、泡泡先生寬鬆落肩刷毛大學T、鋪綿立領長版外套、仿皮毛翻領外套等都在特價清單裡，最便宜265元起就買得到。而且NET官網即日起至2月26日10:00AM，結帳消費滿888元可享免運費。
提醒大家，NET春節連假出貨公告，2月12日至2月23日成立的訂單，將於2月24日起陸續出貨；到貨日將依訂單順延2～3個工作日，實際配送時間以物流通知為主。
資料來源：UNIQLO、NET、中央氣象署
