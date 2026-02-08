我是廣告 請繼續往下閱讀

從《幻術》到《世紀血案》 政治題材屢踩紅線

中國餐飲傳奇人物 4家店擴張到7千家

台大畢業返台拍片 商界轉身影視圈

電影《世紀血案》爭議持續延燒，從未授權拍攝、演員接連道歉，到疑似劇本內容引發歷史扭曲質疑，如今連製片公司背景也成為輿論焦點，名嘴溫朗東近日點名製作公司「費思兔文化娛樂」背後老闆，正是曾任中國肯德基執行長的台灣企業人士蘇敬軾，而費思兔文化娛樂從前一部作品《幻術》中就以319槍擊案為背景，編撰相關劇情內容引發批評，相關經歷曝光後，再度讓網友熱烈討論。溫朗東指出，《世紀血案》並非費思兔首度觸碰高度爭議的政治題材，該公司前一部作品《幻術》以319槍擊案為背景，票房僅約236萬元，被外界視為慘賠收場，卻仍持續投入政治題材創作。《幻術》甚至被費思兔自行上架至YouTube免費觀看，影片標題直指「李登輝是319槍擊案的幕後指使者？」相關操作當時就引發大量質疑，如今再拍《世紀血案》，被不少網友認為是「爭議路線一脈相承」。被起底的蘇敬軾其實在華人商界具有高度知名度，他1989年加入中國百勝餐飲集團前身百事餐飲事業部，負責中國與北太平洋地區肯德基業務，當時中國肯德基僅有4家門市，之後他陸續兼管必勝客，並於1998年升任中國百勝餐飲集團總裁，2008年更晉升為百勝全球董事會副主席。在其任內，肯德基、必勝客於中國快速擴張，門市數成長至7000多家，並完成對「小肥羊」的收購，同時創立中式速食品牌「東方既白」，被中國媒體形容為「餐飲圈的孫悟空」。蘇敬軾其實是台灣出生、台大化工系畢業的高材生，後赴美取得賓州州立大學化工碩士，以及賓夕法尼亞大學華頓商學院MBA，2015年他自百勝集團退休後返台，開始跨足影視圈，親自擔任《幻術》的出品人與編劇，後續再拍攝《世紀血案》，只是從319槍擊案到林宅血案，蘇敬軾的題材選擇與敘事方向屢屢引發社會反彈，也讓外界質疑其是否欠缺對台灣歷史傷痕的基本尊重與查證責任。隨著製片公司老闆身分曝光，不少網友直言，《世紀血案》爭議恐怕不只是單一製作失誤，而是整體創作立場與價值判斷的問題，目前費思兔文化娛樂尚未就相關質疑進一步回應，但事件已從電影內容，延燒至資金、製作與創作動機層面，短期內恐難平息。