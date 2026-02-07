我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧紫棋演唱會門票，30秒內全數售罄。（圖／翻攝自拓元售票系統官網）

2026鄧紫棋大巨蛋演唱會座位圖、7種票價

購買規則

視線遮蔽區域清單

《NOWNEWS今日新聞》小建議

2026鄧紫棋大巨蛋演唱會資訊

鄧紫棋《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0》睽違7年再度來台，台北站正式進入搶票關鍵時刻，此次選在可容納大量觀眾的臺北大巨蛋舉行，一連3場的規模也象徵她對台灣市場的高度重視，不少粉絲提前卡位、反覆研究購票規則，今（7）日中午11點正式對外全面開賣，更被視為真正的「硬仗」，《NOWNEWS今日新聞》記者朋友實測，直言：「這比搶周杰倫、蔡依林演唱會還扯！還沒輸入驗證碼票就賣光了！」許多粉絲心碎之餘，紛紛期待是否有可能加場，相關訊息有待主辦單位公告！成功幫《NOWNEWS今日新聞》記者搶到TWICE大巨蛋演唱會第一排的朋友實測，直言鄧紫棋演唱會門票剛開賣後，驗證碼都還沒點到就顯示全數售罄；此外，記者同事也在嘗試搶票後表示自己連驗證碼都還沒輸入，直言：「這比周杰倫、蔡依林演唱會搶票還扯欸！」一般票價：6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680元。身障優惠票價：2940／2440／1940／1440元。拓元系統服務費：每張200元。Klook系統手續費：每張200元。每個帳號每個場次限購4張門票（每張訂單只能結算一個場次，例：不能同時購買2張 10號演出 ＋ 2張 12號演出）。本場演出之門票，不論以套餐形式或單獨購買，其數量均合併計算，兒童不論大小需憑票入場，一人一票入場。根據主辦單位 Live Nation Taiwan 的售票資訊，下列區域可能因靠近舞台兩側、舞台設計或硬體設備遮擋，導致無法觀看完整主舞台及螢幕：B1 層： 001、006、102、103、112、113、114、123、124L2 層： 202、203、223、224大巨蛋場館較大，若在意聲場與觀看完整度，建議優先選擇視野正對舞台的 B1 或 L2 中間區域（如 117-119 區附近），避開上述邊緣區域。活動名稱：G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站時間：2026/4/10（五）～4/12（日）19:30地點：相關資訊：