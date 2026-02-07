電影《世紀血案》改編自台灣戒嚴時期，林義雄的家族命案「林宅血案」，近日傳出未取得當事者及家屬同意便翻拍爭議，演員群楊小黎、李千娜、夏騰宏等遭炎上，今（7）日上午11時許，楊小黎透過社群臉書寫下1077字聲明道歉，本月1日殺青記者會後，自己向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是沒有，「這個回應讓我感到非常震驚」，痛心直言：「若拍前知道這種狀況，我會直接拒絕出演！」
楊小黎今透過臉書寫下長文，還原收到《世紀血案》演出邀約、拍攝期間到殺青記者會的過程，「最初洽談時，我知道是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，拿到定稿劇本。有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎為角色服務。」
然而，本月1日殺青記者會後，楊小黎向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是「沒有」，「這個回應讓我感到非常震驚。在得知這個事實後，我必須誠實地表達：『我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提』。」強調若在拍攝前即清楚知道這種狀況，會直接拒絕出演《世紀血案》。
🔺楊小黎臉書全文
我是楊小黎
關於《世紀血案》這部作品，這段時間我看見了許多討論、質疑與憤怒，這些聲音我都放在心上，也想誠實地說明我在整個過程中的狀況與立場。忍耐這麼多天沒有說明是我還在想要客觀看更清楚事件的火種，但因為這個狀況已經嚴重傷害到我的身心狀態，還有身邊擔心我的人，我覺得不能拖下去了。
在最初洽談時，我知道是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，拿到定稿劇本。
由於劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本，拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務。
然而，殺青記者會後，我向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚。
在得知這個事實後，我必須誠實地表達：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」
依照過往的演出經驗與對影視製作流程的理解，我理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重。
若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品，對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。
我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。
我所扮演的角色是一名『完全虛構的孕婦老百姓』，在故事中陪伴另一位同樣為虛構設定的記者角色，以一個在旁觀察、渺小的視角，走進那個動盪、充滿恐懼與不公的年代。
之所以選擇演出，是因為我始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出。
從開拍到殺青，我專注的只有角色的準備、對劇本事件的理解以及兢兢業業地完成拍攝，其他無關電影本身的事情，我沒有特別追問，也不覺得應該問，例如導演的身份我是記者會當天才知道。缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。
我在記者會面對媒體時，習慣露出笑容是我的疏失，在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。但在提到嚴肅話題的時候，我很確定我是認真的在聽，沒有笑，回放記者會影片，我謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。
我選擇不回應揣測，也不在自己的空間裡為人身攻擊提供舞台，但我有責任為自己說明，也有責任保護身邊愛我的人。
沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。
此刻的我，不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安。演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。
身而為人，我始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物。若恣意的攻擊摧毀了我對人性本善的信念，我會感到遺憾。
謝謝願意聽我說明的人。
楊小黎 敬上
🔺資料來源－
yan_l316 Threads、李千娜IG、汪怡昕臉書、楊小黎臉書
