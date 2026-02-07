隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日正式結束，金州勇士在成功引進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）後，仍持續尋求優化陣容。根據美媒《Blue Man Hoop》分析指出，勇士隊已將目標轉向買斷市場，並強烈建議球團簽下近日被交易至爵士且預計被買斷的後衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），作為柯瑞（Stephen Curry）下半季的理想搭檔。
昔日榜眼淪落克里夫蘭 轉戰猶他後預計買斷
鮑爾本賽季在克里夫蘭騎士的表現令人失望，場均僅能貢獻4.6分、4.0籃板與3.9助攻，投籃命中率與三分球命中率分別僅有30.1%與27.2%的低迷水準。在本週三的一筆三方交易中，鮑爾被送往猶他爵士，外界普遍預計他將在近期與爵士達成買斷協議，進入自由市場。
球哥目前據傳最有可能加盟弟弟「三球」拉梅爾·鮑爾（LaMelo Ball）所在的夏洛特黃蜂，然而該隊後場已滿，球哥去除了打「兄弟籃球」之外意義不大。不如來欠缺組織能力的勇士，或許能開啟第二春。
勇士體系天作之合？球哥可展現防守與組織價值
儘管進攻端陷入低潮，但分析家彼得·歐基夫（Peter O'Keefe）認為，鮑爾具備的高度與防守侵略性，極度符合勇士隊的戰術體系。身高6呎6吋的鮑爾擁有頂級的防守長度，能有效干擾對手後衛，這對於極需後場防守支撐的勇士而言，是極佳的補強點。
鮑爾職業生涯已證明自己即便不出任主控，也能在無球端擔任接應射手或次要持球點，這將能大幅減輕柯瑞在場上的組織壓力。
能否維持健康將是關鍵
鮑爾長年受傷病困擾，且本賽季在外線手感極其低迷。然而，勇士主帥科爾（Steve Kerr）過去在激活老將與防守後衛方面有著卓越紀錄。如果鮑爾能獲得合適的發展空間與醫療支援，他極有可能在舊金山迎來職業生涯的第二春。
這筆潛在的買斷簽約被視為勇士隊本季「後場升級」的B計畫。在波爾辛吉斯穩固禁區後，鮑爾的加入若能成真，將能為勇士在季後賽的高強度對抗中增添防守厚度。
消息來源：Blue Man Hoop
我是廣告 請繼續往下閱讀
鮑爾本賽季在克里夫蘭騎士的表現令人失望，場均僅能貢獻4.6分、4.0籃板與3.9助攻，投籃命中率與三分球命中率分別僅有30.1%與27.2%的低迷水準。在本週三的一筆三方交易中，鮑爾被送往猶他爵士，外界普遍預計他將在近期與爵士達成買斷協議，進入自由市場。
球哥目前據傳最有可能加盟弟弟「三球」拉梅爾·鮑爾（LaMelo Ball）所在的夏洛特黃蜂，然而該隊後場已滿，球哥去除了打「兄弟籃球」之外意義不大。不如來欠缺組織能力的勇士，或許能開啟第二春。
儘管進攻端陷入低潮，但分析家彼得·歐基夫（Peter O'Keefe）認為，鮑爾具備的高度與防守侵略性，極度符合勇士隊的戰術體系。身高6呎6吋的鮑爾擁有頂級的防守長度，能有效干擾對手後衛，這對於極需後場防守支撐的勇士而言，是極佳的補強點。
鮑爾職業生涯已證明自己即便不出任主控，也能在無球端擔任接應射手或次要持球點，這將能大幅減輕柯瑞在場上的組織壓力。
能否維持健康將是關鍵
鮑爾長年受傷病困擾，且本賽季在外線手感極其低迷。然而，勇士主帥科爾（Steve Kerr）過去在激活老將與防守後衛方面有著卓越紀錄。如果鮑爾能獲得合適的發展空間與醫療支援，他極有可能在舊金山迎來職業生涯的第二春。
這筆潛在的買斷簽約被視為勇士隊本季「後場升級」的B計畫。在波爾辛吉斯穩固禁區後，鮑爾的加入若能成真，將能為勇士在季後賽的高強度對抗中增添防守厚度。