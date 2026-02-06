我是廣告 請繼續往下閱讀

▲簡嫚書的臉書湧入許多抵制留言。（圖／翻攝自簡嫚書臉書）

電影《世紀血案》改編自前議員林義雄的家族命案，但似乎並未獲得林義雄同意就進行翻拍，在Threads上被強烈抵制，主演群夏騰宏、簡嫚書、李千娜和楊小黎的社群都遭到洗版，被轟「人血饅頭好吃嗎」，李千娜之前有在IG宣傳電影，結果默默刪文也受到討論。以台灣史上最重大懸案之一「林宅血案」為劇情主軸的電影《世紀血案》近來在社群平台受到抵制，主演群夏騰宏、簡嫚書、李千娜和楊小黎也被出征，許多人在他們的社群貼文中留言，「人血饅頭好吃嗎」、「為什麼面對別人真實人生的傷痛還可以笑得出來」、「現在演員接戲都不看的嗎」、「人血饅頭，不要再欺負被害者」。截至目前主演群都尚未正面回應。「林宅血案」是台灣重大懸案之一，1980年2月28日當時為省議員的林義雄，家中遭人闖入，除了長女林奐均重傷後倖存，雙胞胎幼女與媽媽都身亡，至今兇手尚未查明。電影中簡嫚書扮演幼時家住林家隔壁的記者，因此對案情始終記掛在心，長大後繼續追查，懷孕8個月的好友楊小黎則從旁協助。寇世勳扮演當時的警備總司令汪敬煦，李千娜則飾演簡嫚書的媽媽，卻只有和女兒的童年時期對到戲，夏騰宏扮演林義雄本人，弔詭的是，林義雄還沒離世，他說說沒有太多影片資料，只能看照片揣摩對方神態，似乎並沒有和林義雄本人見過面，對此夏騰宏方面截稿前也尚未回應。不過也有人認為，許多過去悲痛的社會事件也都被翻拍成影視作品，像是大愛戲劇《我們六個》改編自李月桂案，《聽海湧》故事以第二次世界大戰時期的婆羅洲為背景；《鹽水大飯店》則是以美麗島事件作為背景，雖然林家血案無疑是一場悲劇，但也是社會事件之一。