名記爆料莫蘭特身價暴跌！想賣他竟要「加錢」

熱火「低價收購」計畫落空 灰熊寧可等待不賠本

▲猶他爵士與曼菲斯灰熊正式達成協議，爵士送出包含3枚首輪選秀權在內的7件籌碼，成功換得灰熊球星、前年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）。（圖／Gemini AI／記者黃建霖監製）

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限正式截止，曼菲斯灰熊最終留下明星後衛莫蘭特（Ja Morant）。儘管過去數月交易傳聞滿天飛，甚至爆出莫蘭特與教練團關係惡化、灰熊有意徹底「推倒重建」，但最終這名兩屆全明星球員仍未在本季披上他隊戰袍。根據ESPN名記麥克馬洪（Tim MacMahon）透露，交易未成的背後，隱藏著莫蘭特身價跌入谷底的殘酷現實。ESPN名記麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，莫蘭特在交易市場上的價值低得令人尷尬。由於場外風波不斷、兩度遭遇長期禁賽，加上目前正因左手肘韌帶傷勢（UCL）缺陣，他的健康度與可靠性在聯盟高層眼中被打上巨大的問號。麥克馬洪透露：「莫蘭特在市場上甚至可能還是『負資產』。因為他背負著剩餘2年高達8700萬美元的頂薪合約，加上高度不確定性，有些球隊甚至要求灰熊必須『倒貼』選秀權，才願意接手這位麻煩球星。」這對曾經被譽為「聯盟未來門面」的莫蘭特來說，無疑是職業生涯最沉重的打擊。在眾多潛在買家中，邁阿密熱火一直被視為最積極的追求者。熱火總管萊利（Pat Riley）極度渴望提升球隊天賦，但顯然不願充當「冤大頭」。《Heavy Sports》報導指出，熱火曾嘗試以到期合約配合次輪籤進行報價，甚至開出過要求灰熊附贈選秀權的條件，試圖趁火打劫。灰熊管理層最終決定按兵不動，很大原因是他們拒絕在一筆可能重創球團未來的交易中妥協。灰熊計畫在剩餘賽季觀察莫蘭特的復原狀況，寄望他能在下半季重回賽場並展現職業態度，力求在今年夏季休賽期重啟談判時，將其交易價值由負轉正。雖然莫蘭特暫時留隊，但灰熊早已啟動「後莫蘭特時代」的布局。就在交易大限前兩天，灰熊正式送走兩屆防守大鎖「JJJ」小傑克森（Jaren Jackson Jr.）前往猶他爵士。隨著貝恩（Desmond Bane）與小傑克森相繼離隊，昔日強盛的曼菲斯三巨頭已徹底解體。目前灰熊已將建隊重心轉向去年的樂透新秀周志豪（Zach Edey）以及表現亮眼的側翼新星卡沃德（Cedric Coward）。透過一系列清倉交易，灰熊目前手握未來7年內多達13枚的首輪選秀權，正式宣告進入重建期。莫蘭特即便留隊，在球團未來的戰略藍圖中，似乎也已不再是不可或缺的基石。