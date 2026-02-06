2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限今（6）日凌晨已經正式截止，儘管傳聞不斷，密爾瓦基公鹿最終仍選擇留下明星前鋒「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。然而，這並不代表這場轉隊風暴已經平息。根據《洛杉磯時報》的特納（Brad Turner）報導指出，公鹿隊預計在休賽季重啟交易談判，而字母哥心中的「夢幻下家」名單也隨之曝光，包括紐約尼克、邁阿密熱火以及洛杉磯湖人。
字母哥本人也在社群媒體貼出《華爾街之狼》的經典片段，配文「傳奇不追逐，而是吸引」，暗示目前的留隊只是暫時的。
隨著詹姆斯（LeBron James）本季合約即將到期，湖人管理層預計在今夏擁有充足的薪資彈性與選秀權。湖人目前的藍圖非常明確，圍繞著去年交易入隊的唐西奇（Luka Doncic）與核心里維斯（Austin Reaves），爭奪字母哥這塊最後的爭冠拼圖。
這場「字母哥去哪兒」的戲碼雖然在交易大限後暫告一個段落，但隨著球季接近尾聲，搶人大戰預計將在7月進入白熱化階段。
消息來源：《Heavy Sports》
公鹿壓哨留人有盤算 字母哥賽季恐不再出賽？根據《洛杉磯時報》記者布特納（Brad Turner）報導，公鹿在此時點按下「暫停鍵」，是為了在今夏換取更多資產。由於字母哥目前仍受右小腿傷勢困擾，消息指出公鹿甚至考慮讓他剩下的賽季全數缺席，優先保護他的健康，確保在夏天擁有最高的交易價值。
湖人鎖定字母哥補強 肯納德交易案成布局關鍵在這次交易截止日前，湖人雖未完成震撼交易，但卻低調地完成了一筆戰略性的補強。將後衛文森（Gabe Vincent）送往老鷹，換回三分射手肯納德（Luke Kennard）。這筆交易不僅解決了外線火力問題，更清出了下個賽季的薪資空間。
尼克與熱火持續觀望 休賽季恐爆發毀滅性報價東區兩大豪門尼克與熱火則因資產問題，在這次截止日並未梭哈。尼克隊雖然一直是字母哥的首選，但在選秀權被鎖死的情況下，必須等到夏季選秀會後才能解套；熱火隊則計畫在季後賽後評估現有核心，若成績不如預期，萊利（Pat Riley）極可能送出包含選秀籤與年輕主力的重磅籌碼。
