2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（6）日公布中華隊參賽30人名單，2位台、美混血球星「龍仔」隆恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）都名列其中，中華隊隊史首次有混血球員助陣，寫下新紀錄。其中隆恩的加入過程相當奇幻，一開始由PTT網友挖掘，中職隨後接洽並努力爭取，甚至飛往美國拜訪隆恩一家人，再到今日入隊，僅用了255天，迎來這位內野重砲。
隆恩加入中華隊 過程超級奇幻
中華隊今日公布30人名單，隊史首度有混血球員加入，不過這並非中職第一次邀請混血球員加入，2023年經典賽，中華隊曾詢問費爾柴德與卡洛爾（Corbin Carroll）的意願，但2人當時皆因生涯考量婉拒中華隊。本屆中職後勤再度邀請費爾柴德與卡洛爾入隊，雖然被卡洛爾婉拒，但費爾柴德點頭答應，成為中華隊中外野首選。
除了費爾柴德，24歲內野手隆恩也加入中華隊，說起隆恩加入中華隊的過程，可以用奇幻來形容。2025年5月28日晚間10點，PTT網友「erichsin」在棒球版發文，「看到最近持續有招募卡仔、費仔的消息，想分享一位最近才知道也有台灣血統的小聯盟球員Jonathon Long。」該網友說，因為隆恩的是他老婆家的親戚，才因此得知這位台裔好手。
蔡其昌親自赴美拜訪隆恩一家人 過255天終於穿上中華隊戰袍
該篇文章一出，馬上就受到關注，中職會長蔡其昌也立刻做出回應，並表示會請聯盟同仁了解。後續經過中職國際組的努力，與隆恩團隊取得聯繫，蔡其昌隨即在7月訪美拜訪隆恩一家人，且得到善意回應。
蔡其昌返國後，透露隆恩對於打中華隊有高度意願，而隆恩一家人更盛情款待中職後勤團隊，連續2天到隆恩家中作客，「我們跟隆恩以及他父母一起見面，全家強烈表達非常有意願。我們見了2次面，第2天外公、外婆還一起參加。」蔡其昌把握機會，遞上「Team Taiwan」球衣，歡迎隆恩入隊。
中華隊於今年1月15日開訓，蔡其昌當時透露，隆恩一直有高意願替中華隊出征經典賽，不過因大聯盟有規定訓練時間，隆恩必須要等到2月28日才能向中華隊報到。今日大會正式公佈最終30人名單，隆恩也名列其中，從網友挖掘到聯盟親自邀請，最後正式入隊，中華隊後勤僅用了255天，迎接這位內野重砲加盟。
📍PTT當初挖掘隆恩的原文：請點這
