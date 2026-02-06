金州勇士在經歷了動盪的交易截止日後，今（6）日作客鳳凰城對陣太陽。賽前，總教練科爾（Steve Kerr）接受採訪時，針對新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的加盟細節、健康狀況以及首秀時程進行了詳細說明。波爾辛吉斯不一定能趕上對陣洛杉磯湖人的比賽，但根據ESPN勇士隨隊記者Anthony Slater報導，預計他很快就能迎來首秀。
醫療團隊完成盡職調查 首秀預計很快到來
對於外界最關心的波爾辛吉斯健康問題，科爾在賽前採訪中給予了強大的信心。科爾透露，球隊運動醫學主管Rick Celebrini及醫療團隊已完成了詳盡的「盡職調查（Due Diligence）」，確保波爾辛吉斯的身體狀況在可控範圍內。
「如果沒有信心能保障波爾辛吉斯的健康，我們絕對不會完成這筆交易。」科爾強調。目前波爾辛吉斯預計將於明日晚間在洛杉磯與球隊匯合。雖然科爾對他能否在周末對陣湖人時獲得醫療許可持懷疑態度，但他也表示：「我預計他很快就會迎來復出首秀。」
接手希爾德衣缽 波爾辛吉斯確定披上7號球衣
球衣博主Etienne Catalan今日也同步更新了動態，確認波爾辛吉斯將身穿勇士隊的7號球衣。巧合的是，7號球衣的前一任主人正是這樁交易中被送往老鷹的射手希爾德（Buddy Hield）。這位身高7呎3吋的拉脫維亞長人，本季場均繳出17.1分、5.1籃板、2.7助攻，他的加入預計將為勇士禁區提供極其匱乏的護框能力與外線空間。
談庫明加離隊 科爾遺憾「成長與贏球難兩全」
在談到這筆交易送走的23歲潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）時，科爾語氣中帶著一絲遺憾。他坦言庫明加在勇士的處境極其艱難：「他在這裡需要更多的空間去犯錯並學習，但在我們追求冠軍的體系中，容錯率非常低。在贏球與開發潛力之間取得平衡是非常棘手的。」
科爾表示，他在交易完成前曾與庫明加進行了一次很好的長談，並由衷希望庫明加在老鷹隊能獲得更大的發揮空間，成長為勇士最初預期他的 3D（防守與三分）頂級側翼。
消息來源：Anthony Slater
我是廣告 請繼續往下閱讀
對於外界最關心的波爾辛吉斯健康問題，科爾在賽前採訪中給予了強大的信心。科爾透露，球隊運動醫學主管Rick Celebrini及醫療團隊已完成了詳盡的「盡職調查（Due Diligence）」，確保波爾辛吉斯的身體狀況在可控範圍內。
「如果沒有信心能保障波爾辛吉斯的健康，我們絕對不會完成這筆交易。」科爾強調。目前波爾辛吉斯預計將於明日晚間在洛杉磯與球隊匯合。雖然科爾對他能否在周末對陣湖人時獲得醫療許可持懷疑態度，但他也表示：「我預計他很快就會迎來復出首秀。」
球衣博主Etienne Catalan今日也同步更新了動態，確認波爾辛吉斯將身穿勇士隊的7號球衣。巧合的是，7號球衣的前一任主人正是這樁交易中被送往老鷹的射手希爾德（Buddy Hield）。這位身高7呎3吋的拉脫維亞長人，本季場均繳出17.1分、5.1籃板、2.7助攻，他的加入預計將為勇士禁區提供極其匱乏的護框能力與外線空間。
談庫明加離隊 科爾遺憾「成長與贏球難兩全」
在談到這筆交易送走的23歲潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）時，科爾語氣中帶著一絲遺憾。他坦言庫明加在勇士的處境極其艱難：「他在這裡需要更多的空間去犯錯並學習，但在我們追求冠軍的體系中，容錯率非常低。在贏球與開發潛力之間取得平衡是非常棘手的。」
科爾表示，他在交易完成前曾與庫明加進行了一次很好的長談，並由衷希望庫明加在老鷹隊能獲得更大的發揮空間，成長為勇士最初預期他的 3D（防守與三分）頂級側翼。