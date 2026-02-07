我是廣告 請繼續往下閱讀

週休三日提案遭駁回！勞動部5大理由無法實行

不過全面推動週休三日，涉及到勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度以及整體經濟運作，現階段應該先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。

▲民眾在去年8月中旬透過「公共政策平台」提案連署「週休三日」的政策，勞動部終於正式回應，以5大理由駁回無法實行。（圖／記者李琦瑋攝）

週休三日根本做不到！上班族全認同勞動部建議1點

大家美夢也該醒了，用想的就知道根本不可能週休三日，牽涉的問題點太多

▲勞動部駁回「週休三日」的提案，建議當前應該先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。（圖／Unsplash）

週休三日美夢勞動部打碎？一堆企業根本連週休二日都做不到

老闆除了沒有落實週休二日的政策以外，還不會給予加班費

依舊實行「月休8天」也沒補任何加班費，完全是在坑殺勞工。

最離譜的是，這件事情有眾多公司都在實行，尤其餐飲業、服務業、傳產最多這種「月休8天」還不給加班費的情況出現

▲一堆企業連週休二日根本都做不到，其他包括國定假日出勤也不給加班費的企業大有人在。（圖／記者張勵德攝）

週休三日不能實行！去年8月中旬，有民眾在「公共政策平台」上提案「週休三日」的政策，表示每週增加一天假日對提供工作效率以及生活平衡有很大幫助，也對年輕人世代有很大吸引力。然而勞動部終於在日前正式回應，以5大理由反駁，包括勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度以及整體經濟運作，其中更關鍵的是，勞動部建議現階段應該落實週休二日以及推動工時彈性才是王道，沒想到獲得眾多上班族認同表示：「一堆企業都沒週休二日了，還想週休三日！」民眾在去年8月中旬透過「公共政策平台」提案連署「週休三日」的政策，最終突破5700人附議門檻通過，勞動部去年12月5日首度回應表示：「依照規定回應期再展延兩個月。」終於等到今年2月6日，勞動部正式回應表示，理解我國在超高齡社會和社會少子化趨勢下，勞動力結構改變、家庭照顧需求增加，社會各界對於工時彈性化議題，或者對工作跟生活平衡有更高的期待。勞動部說，勞動部強調：「會將勞雇團體關心的『推動工時彈性，落實工作與生活平衡』列為該部推動的重要政策之一。」勞動部回應曝光後，立刻有網友在社群平台「Threads」貼文討論表示：「勞動部終於回應週休三日的事情，，如果週休三日金融體系公家機關，每週都少一天可以辦理，還有企業成本大增、工作根本做不完的問題，其實勞動部這個回覆很有道理的！」貼文曝光後，不少上班族紛紛表示、「超認同勞動部的建議啊！知道一堆連週休二日都做不到的」。然而上班族的心聲《NOWNEWS》記者完全能理解，身邊有友人在某間公司上班，該間公司就是完全沒有給予每個月該有的假數，因此導致他經常每個禮拜都是只休1天的狀況，，非常的誇張，就算遇到國定假日大月或是一個月有五週的月份，，拿捏員工也不敢檢舉，為五斗米折腰的心情。所以先撇除週休三日的影響層面到底有多廣，一堆企業根本連週休二日都做不到了，更不用奢望什麼週休三日，