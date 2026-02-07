寒流從今（7）日影響全台天氣，各地氣溫逐漸驟降，不少人趕緊穿上保暖衣物如羽絨外套取暖。而說到羽絨外套推薦款式，多數人一定都會點名UNIQLO旗下商品，UNIQLO官方曾推薦3款羽絨外套與1款經典外套，包含「超輕型羽絨外套」、「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」、「無縫羽絨連帽外套」、「Hybrid 羽絨大衣、羽絨連帽外套」等，認證是冬日出遊必穿的保暖神衣。《NOWNEWS今日新聞》特別整理4款UNIQLO推薦羽絨外套、外套，以及各項UNIQLO外套價格、貨號等，讓讀者可以快速找到心儀的UNIQLO寒流外套。
UNIQLO寒流外套攻略！4件神衣連官方都推薦：台灣特價跳水
UNIQLO過去在官網盤點「冬日出遊必備」特輯，根據不同的天氣變化「微冷5°C-10°C」、「寒冷0°C-5°C」、「嚴寒-5°C-0°C」提供UNIQLO商品穿搭提案，其中4款UNIQLO外套也在名單中，包括「超輕型羽絨外套」、「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」、「無縫羽絨連帽外套」、「Hybrid 羽絨大衣、羽絨連帽外套」，被認證是冬日出遊必備的清單。
📍UNIQLO羽絨外套推薦一：超輕量羽絨外套（特級極輕羽絨外套）
UNIQLO特級極輕羽絨外套適合在5度至10度的環境穿搭，商品主打採用蓬鬆度750以上的高級羽絨製成，布料還使用防撥水加工，採用防水紗線防止雨水從縫合處滲入，就算雨天穿著也不怕濕，內裡布料附防靜電機能，還附收納袋，平時攜帶十分方便。
不過可惜的是，目前UNIQLO「超輕量羽絨外套」已在台灣官網顯示缺貨下架，但日本、香港等地的UNIQLO仍在販售中，若有想購入的民眾，若有機會探訪這些地區不妨可以找尋看看。
UNIQLO「超輕量羽絨外套」貨號
➡️女裝超輕量羽絨外套／貨號469869
➡️男裝超輕量羽絨外套／貨號470067、478273
UNIQLO「超輕量羽絨外套」價格
➡️日本UNIQLO原價7990日圓（約新台幣1611元）→男裝部分特價6990日圓（約新台幣1409元）
➡️香港UNIQLO原價港幣499（約新台幣2023元）→特價港幣299（約新台幣1212元）
📍UNIQLO羽絨外套推薦二：無縫羽絨連帽外套
UNIQLO「無縫羽絨連帽外套」適合在0度至5度的寒冷冬天穿上，其由90%羽絨、10%羽毛組成，加上採用蓬鬆度（Fill Power）達750以上的羽絨材料。該款主打有防風和防潑水功能，袖口與身體皆採用無縫設計，解決冷空氣侵入與鑽毛等問題，前領口則有高領設計，可有效阻擋冷風，增強保暖力。
UNIQLO「無縫羽絨外套」過去還被日本男性時尚雜誌《UOMO》評比是2025冬季UNIQLO羽絨單品季軍，YouTuber兼服飾公司RePLAY代表董事（代表取締役）「Matome（まとめ）」同樣推薦，認為其設計簡約又有成熟感，且材質佳、保暖性強，屬於CP值極高產品。
UNIQLO「無縫羽絨連帽外套」貨號
➡️女裝無縫羽絨連帽外套／貨號478577
➡️男裝無縫羽絨連帽外套／貨號478279
UNIQLO「無縫羽絨連帽外套」價格
➡️男、女裝原價3990元→特價2990元
📍UNIQLO羽絨外套推薦三：Hybrid 羽絨大衣
UNIQLO「Hybrid羽絨大衣」適合在零下5度至0度的環境穿搭，該款在保暖部位使用蓬鬆度750以上的高品質羽絨，最熱賣關鍵在於解決羽絨外套穿起來臃腫顯胖問題，本款結合高品質羽絨與吸濕發熱纖維，不只維持保暖功效，也因使用了發熱纖維，有效減少衣物帶來的臃腫感。
UNIQLO「Hybrid羽絨大衣」在易悶熱的背部內側區域使用網眼布料，外側則為透氣設計，穿起來更舒適，前領口則有防風擋片，阻擋風雨提高保暖性，表面部分還有防潑水加工，可防小雨。UNIQLO「Hybrid羽絨大衣」在日本當地也擁有高人氣，於日本男性時尚雜誌《UOMO》評比中，得到2025年冬季UNIQLO羽絨單品亞軍殊榮，是連專家都認證的保暖神衣。
UNIQLO「Hybrid羽絨大衣、Hybrid羽絨連帽外套」貨號
➡️男裝Hybrid羽絨大衣／貨號478278
➡️男裝Hybrid羽絨連帽外套／貨號478277
UNIQLO「Hybrid羽絨大衣、Hybrid羽絨連帽外套」價格
➡️男裝Hybrid羽絨大衣原價3990元→特價3490元
➡️男裝Hybrid羽絨連帽外套原價3490元→特價2990元
📍加碼UNIQLO外套推薦四：PUFFTECH 輕暖科技連帽外套
上述提到眾多羽絨外套，但UNIQLO PUFFTECH 輕暖科技系列外套特別不一樣，不只是UNIQLO近年熱銷商品，材質也與一般羽絨外套不同，主打極輕盈，使用類似羽絨的3D蓬鬆結構，並擁有「可在家手洗」的優勢，採用創新的日本纖維技術開發，纖維直徑小於髮絲的1/5，可鎖住空氣包覆暖意，穿起來更暖、更舒適。
UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」適合在5度至10度環境穿搭，該款還具備防潑水、快乾功能，並可手洗便於整理。採用雙層編織物料，在編織階段將兩片織物連接起來，縫合處沒有針孔，雨水和冷風無法滲入，不只保暖還能保暖同等重要！
UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」貨號
➡️男裝PUFFTECH 輕暖科技連帽外套／貨號478268、470118
➡️女裝PUFFTECH 輕暖科技連帽外套／貨號478571
UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」價格
➡️男裝PUFFTECH 輕暖科技連帽外套：原價1990元→特價1490元
➡️女裝PUFFTECH 輕暖科技連帽外套：原價1990元→特價1490元
UNIQLO第二波春節優惠來了！羽絨外套、連帽外套、上衣變划算
最後提醒民眾，UNIQLO近日推出新春特惠第二彈優惠，從2月6日（五）起至2月12日（四）精選春季商品限定優惠，不論是PUFFTECH 輕暖科技連帽外套、休閒連帽外套、休閒上衣與長褲等，下殺從100元至500不等，民眾若過年前想購買新衣，千萬不要錯過這檔優惠！
資料來源：台灣UNIQLO、日本UNIQLO、香港UNIQLO
