UNIQLO寒流外套攻略！4件神衣連官方都推薦：台灣特價跳水

其中4款UNIQLO外套也在名單中，包括「超輕型羽絨外套」、「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」、「無縫羽絨連帽外套」、「Hybrid 羽絨大衣、羽絨連帽外套」

▲UNIQLO過去在官網盤點「冬日出遊必備」特輯，其中「超輕型羽絨外套」、「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」、「無縫羽絨連帽外套」、「Hybrid 羽絨大衣、羽絨連帽外套」是官方推薦的保暖外套。（圖／台灣UNIQLO官網）

📍UNIQLO羽絨外套推薦一：超輕量羽絨外套（特級極輕羽絨外套）

目前UNIQLO「超輕量羽絨外套」已在台灣官網顯示缺貨下架，但日本、香港等地的UNIQLO仍在販售中

▲UNIQLO「超輕量羽絨外套」適合在5度至10度的環境穿搭，商品主打採用蓬鬆度750以上的高級羽絨製成，布料還使用防撥水加工。（圖／日本UNIQLO官網）

UNIQLO「超輕量羽絨外套」貨號

UNIQLO「超輕量羽絨外套」價格

▲男、女裝超輕量羽絨外套原價7990日圓（約新台幣1611元），但近期男款部分色號特價只要6990日圓（約新台幣1409元）。（圖／日本UNIQLO官網）

📍UNIQLO羽絨外套推薦二：無縫羽絨連帽外套

UNIQLO「無縫羽絨外套」過去還被日本男性時尚雜誌《UOMO》評比是2025冬季UNIQLO羽絨單品季軍

認為其設計簡約又有成熟感，且材質佳、保暖性強，屬於CP值極高產品。

▲UNIQLO「無縫羽絨連帽外套」適合在0度至5度的寒冷冬天穿上，其商品由90%羽絨、10%羽毛組成，加上採用蓬鬆度（Fill Power）達750以上的羽絨材料。（圖／台灣UNIQLO官網）

UNIQLO「無縫羽絨連帽外套」貨號

UNIQLO「無縫羽絨連帽外套」價格

▲UNIQLO「無縫羽絨連帽外套」目前男女裝皆在進行特價，一件特價只要2990元。（圖／台灣UNIQLO官網）

📍UNIQLO羽絨外套推薦三：Hybrid 羽絨大衣

UNIQLO「Hybrid羽絨大衣」在日本當地也擁有高人氣，於日本男性時尚雜誌《UOMO》評比中，得到2025年冬季UNIQLO羽絨單品亞軍殊榮，是連專家都認證的保暖神衣。

▲UNIQLO「Hybrid 羽絨大衣」適合在零下5度至0度的環境穿搭，該款解決羽絨外套穿起來臃腫顯胖問題，加上結合高品質羽絨與吸濕發熱纖維，不只維持保暖功效，因使用發熱纖維，有效減少衣物帶來的臃腫感。（圖／台灣UNIQLO官網）

UNIQLO「Hybrid羽絨大衣、Hybrid羽絨連帽外套」貨號

UNIQLO「Hybrid羽絨大衣、Hybrid羽絨連帽外套」價格

▲UNIQLO Hybrid 羽絨系列正在特價中，Hybrid羽絨大衣特價3490元、Hybrid羽絨連帽外套特價2990元。（圖／台灣UNIQLO官網）

📍加碼UNIQLO外套推薦四：PUFFTECH 輕暖科技連帽外套

該款還具備防潑水、快乾功能，並可手洗便於整理。採用雙層編織物料，在編織階段將兩片織物連接起來，縫合處沒有針孔，雨水和冷風無法滲入

▲UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」適合在5度至10度環境穿搭，該款還具備防潑水、快乾功能，並可手洗便於整理。（圖／台灣UNIQLO官網）

UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」貨號

UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」價格

▲UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」不論男女裝都在特價中，一件只要1490元就能輕鬆入手。（圖／台灣UNIQLO官網）

