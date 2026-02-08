中央氣象署表示，今（8）日全天至下周一清晨寒流影響「天氣嚴寒」，今日局部地區可能有10度左右或以下低溫，最冷的時間點在下周一清晨，台北、宜蘭跌到剩下5度，不過白天就會逐漸回溫，到了下周三又有鋒面通過、冷空氣南下，屆時又會迎來一波明顯天氣變化。
今天天氣：寒流撲台！北台灣低溫時間長
氣象署預報，今日（8日）寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及臺東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖。
降雨方面，今日清晨基隆北海岸及大臺北、宜蘭山區有雨，仍有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東、南部、恆春半島及中部山區有局部或零星短暫雨，而上午過後，桃園以北及宜蘭地區還是有局部短暫雨，花東地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色：雲嘉南空品區
明天天氣：周一清晨會更冷！白天開始回溫
下周一清晨水氣減少、輻射冷卻影響，新竹苗栗近山區、空曠地區會出現6度以下低溫，其他地區低溫也偏低。到了周一白天高溫略回升至16度以上，南部20度左右，明顯回升要等到下周二，白天高溫會回到20度以上，不過日夜溫差大，要適時增減衣物。
水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：短暫好天氣！週末冷氣團再影響
下周三鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；基隆北海岸、大臺北、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周四東北季風或大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，北部及宜蘭白天亦較涼；水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周五起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼；水氣更加減少，各地大多為晴到多雲。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署預報，今日（8日）寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及臺東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖。
降雨方面，今日清晨基隆北海岸及大臺北、宜蘭山區有雨，仍有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東、南部、恆春半島及中部山區有局部或零星短暫雨，而上午過後，桃園以北及宜蘭地區還是有局部短暫雨，花東地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴。
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色：雲嘉南空品區
明天天氣：周一清晨會更冷！白天開始回溫
下周一清晨水氣減少、輻射冷卻影響，新竹苗栗近山區、空曠地區會出現6度以下低溫，其他地區低溫也偏低。到了周一白天高溫略回升至16度以上，南部20度左右，明顯回升要等到下周二，白天高溫會回到20度以上，不過日夜溫差大，要適時增減衣物。
水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
下周三鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；基隆北海岸、大臺北、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周四東北季風或大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，北部及宜蘭白天亦較涼；水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周五起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼；水氣更加減少，各地大多為晴到多雲。
資料來源：中央氣象署